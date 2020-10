Die Nominierungsversammlung fand laut einer Mitteilung der Partei am Mittwoch dieser Woche im Landgasthof Frank in Hüfingen statt. Die Partei Freie Wähler stellt vor der Wahl im März 2021 erstmalig in diesem Wahlkreis einen Kandidaten zur Landtagswahl stellt.

Zur Wahl stand Kurt Wallschläger. In seiner Bewerbungsrede nannte er einen funktionierenden Rechtsstaat, ein soziales Miteinander und solide Finanzen als Schwerpunkte seiner Arbeit.

In der anschließenden Abstimmung wählte die Versammlung Kurt Wallschläger einstimmig zum Landtagskandidaten des Wahlkreises Tuttlingen-Donaueschingen. Auf die Wahl eines Ersatzkandidaten wurde verzichtet.

Kurt Wallschläger sieht die Partei auf einem guten Weg für ein beachtliches Wahlergebnis. Bei der Landtagswahl 2016 konnten in ganz Baden-Württemberg nur fünf Wahlkreise besetzt werden.

Durch einen beständigen Mitgliederzuwachs motiviert, habe die Landesvereinigung das Ziel formuliert, in 2021 alle Wahlkreise zu besetzen.