Kostenlose Corona-Schnelltests werden seit Freitag, 12. März, in der Stadt angeboten. Die Stadt hat in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) ein Schnelltestzentrum in der Schulstraße 5 (ehemalige Postfiliale) eingerichtet. Wird das kostenlose Angebot von der Bevölkerung wahrgenommen und vor allem: Wird auch nach März noch getestet?

Fünf-Minuten-Takt

„Am Freitag kamen die Leute von 14 bis 19 Uhr im Fünf-Minuten-Takt“, erklärt Thomas Gähme, Vorsitzender des Donaueschinger DRK-Ortsvereins. Am Montag sei man ab 8.30 Uhr ausgebucht gewesen. Wer sich testen lassen möchte, der sollte sich vorher anmelden. „Vereinzelt kommen die Leute auch spontan vorbei. Wir schauen dann, ob wir sie noch irgendwie reinnehmen können. Wir wollen niemanden abweisen, aber damit es funktioniert, ist eine vorherige Anmeldung notwendig.“

Für Besuche bei Angehörigen

Rund 20 Minuten dauert der komplette Durchlauf, von Ankunft, Registrierung über Testung und dem Ergebnis. Dafür gibt es dann eine Bescheinigung, der Test ist 48 Stunden gültig. Und die Gründe, einen Test machen zu lassen? „Die sind komplett unterschiedlich. Manche machen es einfach mal, um sich eben testen zu lassen. Und manche brauchen die Bescheinigung etwa, um Zugang zu einem Seniorenheim zu bekommen, wo sie Angehörige besuchen“, so Gähme. „Manche sagen auch: ‚Ich möchte diese Sicherheit, wenn ich jemanden besuche, der zur Risikogruppe gehört‘.“

Positive Tests?

Ob im Testzentrum auch schon positive Fälle mit dabei waren? Dazu darf das DRK aufgrund des Datenschutzes keine Auskunft geben. Aber wie Gähme erklärt, seien statistisch von 1000 Personen zwei dabei, die positiv sein müssten. „In dem Fall weisen wir darauf hin, dass sich die jeweilige Person sofort in Quarantäne begeben muss, und melden das ans Gesundheitsamt.“

Geplant sei das Zentrum bis Ende März. „Wir gehen davon aus, dass es auch danach noch weiter gehen wird“, so Gähme. Dazu fehle allerdings noch die entsprechende behördliche Anordnung.