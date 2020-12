von Roger Müller

50 Jahre Skiclub (SC) Baar. Eigentlich ein wahrer Grund, ein rauschendes Fest zu feiern, zumal viele damals dem am 20. November 1970 im Hirschen gegründeten Verein kein langes Leben voraussagten. Doch die Corona-Pandemie mit ihren Kontaktbeschränkungen ließ sämtliche Feierlichkeiten ausfallen, lediglich per Whatsapp wurden Glückwünsche versendet.

Bild aus der Neuzeit: der aktuelle erste Vorsitzende des SC Baar, Hendrik Löffler, und Ehrenvorsitzender und Chronist Dieter Oberbeck. | Bild: SC Baar

Vor Gründung des SC Baar war der SC 1900 Monopolist in punkto Skifahren. Dieser war eine Unterabteilung der Sportvereinigung Donaueschingen. Zahlreiche Übungsleiter mit unermüdlichem Einsatz für Kinder, Jugendliche und Erwachsene verhalfen dem SC 1900 auch zu beträchtlichen Einnahmen in den damals noch schneesicheren Wintermonaten.

Die Übungsleiter selber hingegen lebten das Ehrenamt pur und konnten mit den Vergütungen seitens des Clubs ihre eigenen Auslagen kaum selber decken. Dennoch sah man keinen Grund zur Beschwerde. Bis zum Tage, als es zu einem folgenschweren Beschluss bei einer Mitgliederversammlung kam.

Der Streit um die Musikanlage

Im Verein gab es die Abteilung Skigymnastik Damen. Die hatte jedoch mit Brettern an den Füßen und Schnee so gar nichts am Hut, was bei vielen im Verein nicht gut ankam. Aber sie war zahlenmäßig keine unerhebliche Gruppe. In Zeiten von Aerobic wünschte sie sich zu ihrer Gymnastik Beschallung.

Eine Musikanlage zu einem nicht unbeträchtlichen Betrag sollte her. Sehr zum Unmut der Skilehrer, die ja maßgeblich zur finanziellen Ausstattung des Vereins beitrugen. Doch sie waren an diesem Abend den Skigymnastik-Mädels zahlenmäßig unterlegen, und der Antrag auf die Musikanlage wurde genehmigt.

Vermittlungsversuche ohne Erfolg

Nun spaltete sich der Verein. Es gab in der Folgezeit einige Treffen, und zwar von 1900ern, die später den SC Baar gründen sollten. Es gab wohl noch einige Vermittlungsgespräche, doch die Abspaltung zeichnete sich immer mehr ab, auch, weil bei der Kontroverse nicht immer konstruktiv argumentiert wurde.

Es kam der Tag, an dem dann kein Konsens mehr möglich war, und am 20. November 1970 gründeten zehn Männer den SC Baar: Walter Bantleon, Hans Glück, Willi Haungs, Walter Jegg, Georg Mayer, Horst Plätzer, Heinz Schuh, Rolf Seitler, Bernhard Walk und Adolf Wetzel.

Einige der Männer im Jahr 1970, die den SC Baar ins Leben riefen (v.l.): Erwin Rösch, Hans Glück, Rolf Seitler, Willi Haungs, Heinz Schuh, Bubi Walk und Adolf Wetzel. | Bild: SC Baar

Horst Plätzer wurde zum 1. Vorstand gewählt. Die Unkenrufe ließen nicht lange auf sich warten, viele prophezeiten dem SC Baar nur kurze Lebensdauer. Ein Pressebericht sprach vom „Fähnlein der zehn Aufrechten“. Aber der SC Baar prosperierte, konnte zwischenzeitlich bis zu 800 Mitglieder aufweisen und wurde nach dem Turnverein zum zweitgrößten Verein in der kleinen Baarmetropole.

Das Lehrerteam von 1971: Hans Glück, Heide Berchtenbreiter, Heinz Schuh, Bernhard Walk, Achim Langbein, Willi Haungs, Willi Zipfel, Rolf Seitler, Walter Bantleon, Hans Grieshaber, Hans Ewald und Georg Mayer. | Bild: SC Baar

Mit den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern, Übungsleitern und Vorständen wurde Jahr für Jahr ein attraktives und zeitgemäßes Programm angeboten. Durch die späte Gründung Ende November 1970 galt es nun schnell für den anstehenden Winter zu planen.

Auf eigene Kosten zur Fortbildung

„Anfang Dezember war in Damüls eine Fortbildungsveranstaltung für Übungsleiter angesetzt. Ein PKW mit fünfen von uns fuhr nach Vorarlberg, da der Kassenstand des neuen Vereins keine roten, aber auch keine schwarzen Zahlen aufwies, haben wir die Kosten selbst getragen“, erinnert sich der Chronist und Ehrenvorsitzender Dieter Oberbeck zurück.

Dann ging es Schlag auf Schlag. Bei der ersten Mitgliederversammlung wurden alle Vorstandsmitglieder gewählt, es wurden Mitglieder geworben, und das erste Programm sah schon Skikurse für Kinder und Erwachsene vor.

Der SC Baar präsentiert sich im November 2001 mit einheitlicher Bekleidung beim Autohaus Südstern Bölle. | Bild: SC Baar

„In den Folgejahren gedieh der Verein prächtig, zur Freude der Gründer und zur Verwunderung der mehr oder weniger neutralen Beobachter“, so Oberbeck mit einem Grinsen. Das Konzept und auserkorene Ziel „Förderung des alpinen Skisports, hier besonders der Kinder und der Jugendlichen, sowie die Pflege des geselligen, kameradschaftlichen Miteinanders“ ging auf.

Das Racing Team des SC Baar Herzstück und Aushängeschild des SC Baar ist bis heute das Racing Team mit 34 Aktiven, die auf nationaler Ebene immer wieder für gute Resultat sorgen. Noch gut in Erinnerung ist, wie der „Fritschi-Clan“ mit seinen fünf Rennläufern im Jahr 2007 die alpine Rennszene in der Region aufmischte. Aktuell greifen noch zwei aktiv in das Renngeschehen ein. Auch das Snowboard kam nicht zu kurz, Anfang 2001 sprang man hier auf den Zug der Moderne auf. Man bot Nordic Walking an – und Skigymnastik. (rom)

Mit dem SC 1900 hat man nach wenigen Jahren der Gründung des neuen Vereins das Kriegsbeil begraben, inzwischen trägt man gemeinsam Rennen aus, wie beispielsweise die Stadtmeisterschaften. Auch in den Sommermonaten sind die Mitglieder nicht untätig, Wandern, Radfahren und Sportabzeichen stehen da auf dem Programm.