Der Mai macht, was er will: Eigentlich gilt das ja grundsätzlich eher für den April, doch während der Vormonat durch konstant gutes Wetter glänzte, präsentiert sich der Wonnemonat bislang recht launisch und abwechslungsreich. Doch was ist in den aktuellen Zeiten schon wie gewohnt. Für alle, die nun wieder die dicke Jacke herausgeholt und zuhause wieder die Heizung aufgedreht wird, es gibt auch einen schönen Lichtblick. Das Bild ist unserer Leserin Kira Luisa Klaus. Die 17-Jährige hat den Regenbogen über Allmendshofen mit ihrem Handy festgehalten.