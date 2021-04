Nähe zu anderen aufbauen, trotz Corona. Wie geht das? Ein Regenbogen an der Fensterscheibe wäre schön. Aber wie gelangt dieser dann in ein Seniorenheim oder auf eine Corona-Station? Darüber haben sich die neun Jungen und Mädchen der Grundstufe der Heinrich-Feurstein-Schule Gedanken gemacht.

Schnell hatten sie einige Ideen. Die Erst- bis Viertklässler machten sich mit Feuereifer an die Arbeit. Unterstützt wurden sie von den Klassenlehrerinnen Steffi Klett und Lisa Bucher. Jeder malte und klebte einen Regenbogen farbig aus und schnitt ihn aus. An der Fensterscheibe machte sich das gut. Aber nicht nur Anschauen macht Freude.

Bunte Steine als Handschmeichler

Wie wäre es, wenn die Bewohner der umliegenden Seniorenheime und die Menschen auf der Corona-Station in Donaueschingen auch etwas in der Hand hätten, etwas berühren und bewegen könnten? Gerne hätte man den Leuten vorgesungen, oder sie besucht. Aber das ist wegen der Corona-Pandemie nicht möglich.

Deshalb suchten die Kinder neun Steine, säuberten sie und bemalten sie gemeinsam mit farbenfrohen Motiven. So entstanden vielfältige Handschmeichler und Figuren. Darüber hinaus besorgte man sich Pustegeräte für Seifenblasen. Die Außenwand gestalteten die Kinder mit selbst gewählten Motiven und dem eigenen Namen. Nun würde bei jedem Pusteversuch ein neues Motiv, eine neue Figur in Regenfarben entstehen und eine Weile in seinen Bann ziehen.

Neun Pakete für neun Stationen

Nun galt es, die Aufmerksamkeiten an ihren Bestimmungsort zu bringen. Die Jungen und Mädchen haben neun Pakete gepackt und sie an neun Stationen adressiert. Sie legten noch jeweils ein Klassenfoto mit Basteleien dazu und machten sich aufgeregt auf den Weg zur Postfiliale, mit ihren Klassenlehrerinnen nacheinander in zwei Gruppen, mit Masken und den Abstand einhaltend.

Schnell kamen die ersten Reaktionen. Es wurde telefoniert, es kamen Briefe und sogar ein Päckchen mit Süßigkeiten als Dankeschön. Die Aktion war eine positive Erfahrung für die Schüler: Sie haben erlebt, dass anderen eine Freude zu bereiten auch einem selbst Glück und Zufriedenheit bringt.