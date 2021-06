Donaueschingen vor 44 Minuten

Ein rascher Umzug ins große Technikzentrum: IMS Gear holt Ausbildungszentrum an den Stammsitz

IMS Gear konzentriert verschiedene Abteilungen, um eine höhere Effizienz zu erreichen. Aktueller Schritt ist der Umzug des Ausbildungszentrum von dessen Standort in Allmendshofen an den Stammsitz in Donaueschingen.