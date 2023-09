Das Thema Schulsanierung lässt die Stadtverwaltung nicht los. Zwar ist das Fürstenberg-Gymnaisum schon saniert und die Realschule wird neu gebaut, doch es stehen noch mehr Schulgebäude auf der Liste.

So wird in der Eichendorffschule mehr Platz benötigt, um Angebote wie die verlässliche Grundschule oder den Ganztagsbetrieb von Grund- und Werkrealschule zu verbessern und auch zukunftssicher aufzustellen. Laut Sandra Reich, Amtsleiterin Bildung und Soziales, steigen die Schülerzahlen im Ganztagesbereich. In anderen Bereichen seien die Zahlen zuletzt stabil.

Stadt muss handeln

Die bestehende Mensa hat laut Verwaltung ihre Kapazitätsgrenzen erreicht. Im Nacken sitzt der Stadt als Träger dabei vor allem der Rechtsanspruch für Grundschüler auf Ganztagsbetreuung, der mit dem Schuljahr 2026/27 wirksam wird.

Die einzige, sinnvolle Lösung

Eine Aufstockung des nördlichen Zwischenbaus für rund drei Millionen Euro, dort wo sich der Eichendorffsaal befindet, ist nach Prüfung die einzige sinnvolle Option, so der Architekt Alexander Schmid. Bei einem Dachausbau stünden Flächengewinn und Aufwand in keinem Verhältnis. Brandschutzauflagen, Fluchtwege und fehlende Kniestöcke werden als Gründe genannt.

Blick über die Eichendorffschule von der Eichendorffstraße aus: Vorne verbindet ein Glasbau die beiden Schulgebäude. Weiter hinten ist ein weiterer Verbindungsbau zu erkennen. Dort soll ein Stockwerk für eine Mensa aufgesattelt werden. | Bild: Fröhlich, Jens

Anders sieht das beim Zwischenbau aus. Die Statik sei beim Bau bereits für eine Aufstockung ausgelegt worden. Sowohl Architekt Alexander Schmid als auch Stadtbaumeister Christian Unkel zeigten sich zuversichtlich, dass eine Aufstockung hier trotz sich in der Zwischenzeit veränderter Baurichtlinien möglich sei.

Für etwaige Probleme sieht Unkel immer auch Zwischenlösungen, die den Kostenrahmen nicht übermäßig übersteigen würden, etwa wenn doch noch irgendwo ein Fundament verstärkt werden müsse.

Das ist geplant

Im Entwurf von Architekt Alexander Schmid sind im aufgestockten Bereich, der insgesamt 344 Quadratmeter Nutzfläche bieten soll, ein Mensabereich mit 110 Sitzplätzen, geräumige Ausgabe-, Spül- und Abfallbereiche, ein Lager, Personalraum, Sanitärbereiche sowie ein langer Flur als Durchgangsweg vorgesehen. Zugänge gibt es an beiden Schnittpunkten zu den Nachbargebäuden.

So könnte der aufgestockte Bereich aus Blickrichtung Norden künftig aussehen. Die vorläufigen Pläne hat Architekt Alexander Schmid im Technischen Ausschuss vorgestellt. | Bild: Alexander Schmid

Während der Anschluss des östlichen Gebäudes ohne Niveauausgleich möglich wäre, sind zum westlichen Gebäude einige Stufen nötig. Ein neuer Aufzug im Innenhofbereich soll alle drei Stockwerke barrierefrei verbinden. Auf dieser Seite ist auch ein Balkon verzeichnet, der vom Mensabereich und über Stufen vom Innenhof aus zu erreichen ist. Die Verbindung soll den bislang kaum genutzten Innenhof zugänglicher und attraktiver machen.

So könnte der aufgestockte Bereich aus Blickrichtung Süden vom Innenhof der Schule aus künftig aussehen. Die vorläufigen Pläne hat Architekt Alexander Schmid im Technischen Ausschuss vorgestellt. | Bild: Alexander Schmid

Vorteile dieser Lösung

Es wird angenommen dass sich kürzere Wege ergeben, einheitliche Bereiche und klare Strukturen im Bereich der verlässlichen Grundschule sowie der Ganztagsbetreuung geschaffen werden können. Aufsichten und Betreuung könnten optimiert und zentralisiert werden. Die bisherige Mensa soll für die Betreuung der Werkrealschüler genutzt werden.

Stadträte äußern Bedenken

Auch wenn am Ende alle Stadträte dafür stimmten die Planungen weiter zu verfolgen und im Haushaltsentwurf für das Jahr 2025 Planungsmittel vorzusehen und Mittel für die Umsetzung für das Jahr 2026, so wurden bei der Diskussion zuvor auch einige Bedenken laut, wie etwa von Holger Lind (FDP/FW), der Zweifel an den vorgestellten Kosten äußerte.

Nicht die letzte Debatte Trotz einstimmigem Ergebnis im Technischen Ausschuss für die Fortführung der Planungen dürften diese in den kommenden zwei Jahren noch für Diskussionen sorgen, spätestens in den Haushaltsberatungen. Dann muss der Gemeinderat entscheiden, oder eine andere Lösungen in Betracht ziehen.

Mit deutlich höheren Kosten, angesichts der jüngsten Entwicklungen im Bausektor, rechnete auch Martin Lienhard von der CDU. Gottfried Vetter von der SPD stellte den geplanten Balkon als Luxus in Frage und Achim Durler (FDP/FW) hakte in Sachen Kapazitäten nach: „Reicht das überhaupt?“

Ähnliche äußerte sich Michael Blaurock von den Grünen. Im Mensabereich erkenne er kaum eine Kapazitätserweiterung. Ein Quantensprung sei das nicht. Und er fragte sich, ob man die Schule in einigen Jahren nicht vielleicht ganz neu bauen müsse. „Einen Neubau sehen wir nicht“, antwortete Christian Unkel. Die Substanz sei noch gut. Eine gut gepflegte Schule mit frisch sanierter Sporthalle.