von pm/nf

Am Übrigraben bei Aasen/Heidenhofen ließ die Stadt Donaueschingen kürzlich Betonsohlschalen entfernen und den Bachlauf auf eine Strecke von 1,2 Kilometern naturnäher gestalten. Die Maßnahme ist die Fortsetzung eines schon in den 90er Jahren begonnen Projekts und füllt das städtische Ökokonto mit Ökopunkten – so eine Pressemitteilung des Umweltbüros Donaueschingen.

Eine Buhne als Strukturhilfe im Übriggraben. | Bild: Umweltbüro Donaueschingen

Entlang des Grabens wurden durch das beauftragte Unternehmen Müller aus Unterbaldingen Gehölze gepflanzt. Im Bach selber wurden an zahlreichen Stellen Strukturhilfen eingebaut: So sollen Baumstubben und nebeneinander stehende Rundhölzer den Bach dabei unterstützen, sich aus seinem begradigten Bett zu befreien und flachere und tiefere Bereiche zu entwickeln. Die Maßnahme trägt zur Förderung der Artenvielfalt bei, da die unterschiedlichsten Tierarten auf die verschiedenen Lebensräume im Bachbett angewiesen sind.

Mit dem Ergebnis der durchgeführten Maßnahmen zeigte sich die Sachbearbeiterin für Gewässer des Umweltbüros, Stefany Lambotte, sehr zufrieden: „Der Übriggraben wird sich zu einem Naturparadies entwickeln. Der erste sichtbare Erfolg ließ nicht lange auf sich warten: Bereits zum Ende der Baumaßnahmen ließen sich zwei Falken auf den frisch gepflanzten Bäumen nieder.“

Frisch bepflanzter Übriggraben bei Aasen. | Bild: Umweltbüro Donaueschingen

Begleitend wurden in Bachnähe mehrere Tümpel angelegt. Die aktuell durchgeführten Arbeiten sind Teil eines Maßnahmenbündels: Ab 2021 dürfen sich auch die stadteigenen Wiesen- und Wegeflächen entlang des Übriggrabens auf Heidenhofener Gemarkung naturnäher entwickeln: Die Landwirte werden die Wiesen künftig seltener mähen und weniger düngen.

Zustande gekommen ist das Projekt auf Anregung des Ortschaftsrates Heidenhofen. Mit dem Vorschlag zur naturnahen Entwicklung gemeindeeigener Flächen am Übriggraben wandte sich Ortsvorsteher Rainer Merkle an das Umweltbüro Donaueschingen. Bei dieser Gelegenheit ergab sich die Chance, auch den Übriggraben auf Aasener Gebiet mit einzubeziehen.