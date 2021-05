von Anita Reichart

Sechs Jahrzehnte gehen sie mittlerweile gemeinsam durchs Leben. „Wenn mir das damals jemand vorhergesagt hätte, hätte ich ihm den Vogel gezeigt“, sagt der 83-Jährige mit einem Lächeln. Man müsse sich gegenseitig respektieren, dann ginge das aber ohne Probleme, fügte er an. Und natürlich hoffen beide, dass sie noch einige Jahre miteinander verbringen können.

Doch das Schicksal hat es nicht immer gut gemeint mit dem Jubelpaar. Eines ihrer drei Kinder starb mit acht Jahren an Leukämie.

Zunächst war ihr Heim von Wiesen umgeben

Die Schmids aus dem Amselweg 5 sind wohl schon recht bekannt und gesellig. Übrigens wohnen sie in einem der drei ersten Häuser, welche die Neue Heimat auf dem Areal gebaut hat. „Damals war ringsum noch alles Wiese“, erinnert sich die Jubilarin. 26 Jahre organisierten sie das Amselwegfest, wo immer eine ganze Woche gefeiert wurde. Und dies taten nicht nur die Anlieger. Da war immer viel los. Auch die AH-Fußballer, die Wander-und Radfahrergruppe kamen vorbei, um einige Zeit in geselliger Runde zu verbringen. Doch 2013, als Karl Schmid einen Schlaganfall erlitt, von dem er sich nicht mehr ganz erholt hat, ist es ruhiger geworden, denn er kann nicht mehr so gut laufen. Aber das Autofahren geht noch.

Zwei Kinder, zwei Enkelkinder

Zu den Gratulanten zählen neben den beiden Kindern auch zwei Enkelkinder. „Mit denen feiern wir später ohne Mund-Nasenschutz, wenn es Corona zulässt“, sagt die noch sehr rüstige 84-jährige Rosemarie Schmid. Sie beide verbringen den Ehrentag an ihrem Lieblingsreiseziel Bodensee: mit dem Zug nach Konstanz, dann gemütlich mit einem Schiff über den See.

Seit 1953 kennen sich die beiden schon. Dann haben sie sich aus den Augen verloren, da Rosemarie zu ihrer Schwester nach Stuttgart zog. An Weihnachten 1959 haben sie sich in Donaueschingen wieder getroffen. 1960 fand die Verlobung statt. Dann wurden kurze Zeit später Nägel mit Köpfen gemacht: Ein halbes Jahr danach gaben sie sich das Ja-Wort.