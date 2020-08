Maria-Sophie Damiano will sich nicht anpassen. Mit ihrem ganz besonderen Modestil ist sie auf Instagram erfolgreich unterwegs. Doch in der Schule wurde sie lange deswegen gemobbt

Maria-Sophie Damiano will sich in keine Schublade stecken lassen. Sie ist ist bunt, unangepasst und um kein Wort verlegen. Ihre große Leidenschaft ist Mode, mit der sie vor wenigen Monaten über Instagram in die Öffentlichkeit trat und nun mit dem