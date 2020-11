Donaueschingen Nur für Abonnenten vor 5 Stunden

Ein Biber mitten im Stadtgebiet: Das steckt hinter diesen Nagespuren an einem Baum

Am Brigachufer in Donaueschingen, mitten im Stadtgebiet, deuten eindeutige Spuren auf ein Biberwirken hin. Was Experten zum Vorkommen der Nagetiere sagen