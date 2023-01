Bei Markus Bonserio ist die Vorfreude schon zu spüren, denn lange wird es für den Leiter des Altenheims Sankt Michael nicht mehr dauern, bis der Neubau seines Altenheims beginnt.

Umziehen werden die Bewohner dann auf die andere Straßenseite. Der Plan ist, dass das ED Netze-Gebäude abgerissen wird und ein gänzlich neues Altenheim entsteht. Der Umzug des Energieunternehmens naht, doch wann wird das Altenheim gebaut?

Bis spätestens Herbst 2025

Der Abriss der Bestandsgebäude wird direkt nach dem Umzug von ED Netze in die neuen Gebäude vollzogen. „Die Planung sieht vor, dass das neue Gebäude bis Herbst 2025 fertiggestellt ist“, sagt Markus Bonserio. Eventuell schon etwas früher, aber ein bisschen Puffer sei eingeplant.

Das Bestandsgebäude von ED Netze in der Prinz-Fritzi-Allee. | Bild: Ganter, Patrick

Der Bau soll also zügig nach Abriss beginnen. „Wir planen ein Gebäude mit 100 Pflegeplätzen“, sagt Bonserio. Bisher seien es 156. Und 100 Bewohner müssen dann die Straßenseite wechseln – eine herausfordernde Aufgabe. Wie genau sie bewältigt werden kann, gehört noch zu den Überlegungen des Heimleiters.

Altes Gebäude wird saniert

Was aber passiert nach dem Auszug mit dem bestehenden Altenheim Sankt Michael? Bonserio will sich noch nicht in die Karten schauen lassen.

Große Personalprobleme

„Ich habe bereits Ideen, die will ich aber noch nicht verraten“, sagt er. Klar sei nur so viel, dass das Gebäude ab dem Jahr 2026 renoviert werden soll, das werde wohl bis 2028 dauern, sagt der Heimleiter.

Das Altenheim Sankt Michael ist in die Jahre gekommen. Die Lösung wird ein Neubau auf der anderen Straßenseite. | Bild: Ganter, Patrick

Dass die Kapazitäten an Pflegeplätzen in Donaueschingen deutlich erhöht werden kann, dass später also auch im alten Gebäude wieder Kapazitäten geschaffen werden, ist fraglich. „Das Personal-Problem ist groß“, sagt Bonserio. Sinnvoll könnte also auch sein, wie er sagt, dass es bei den 100 Plätzen im neuen Heim bleibt.

Neubau ED Netze Durch den Neubau des Energieunternehmens ED Netze im Gewerbegebiet wird der Platz für das Altenheim Sankt Michael in der Prinz-Fritzi-Allee frei. Der Umzug von ED Netze ist für April und Mai geplant.

Denn schon jetzt bekomme das die Einrichtung Sankt Michael auf Stellenausschreibung kaum mehr einen Rücklauf. „Einen Azubi haben wir in diesem Jahr auch nicht“, sagt Bonserio.

Heime und Kliniken konkurrieren

Das Problem habe sich über die Jahre verschärft. Bonserio kannte es an seiner alten Wirkungsstätte in Radolfzell, wo er bis 2020 war, auch kaum. Dort gab es Rücklauf auf Stellenausschreibungen, folglich gab es kaum Personalprobleme.

In und um Donaueschingen sei die Situation gänzlich anders. Zahlreiche Heime und Kliniken auf der Baar und in der Umgebung konkurrieren um das Personal. Das macht es für alle noch schwerer.