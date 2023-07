Die Rettungswache des DRK-Kreisverbands Donaueschingen in der Dürrheimer Straße platzt aus allen Nähten. Erweiterungsmöglichkeiten gibt es an diesem Standort nicht, an dem Gebäude aus den 1960er Jahren herrscht ein akuter Sanierungsbedarf.

So schauten sich Geschäftsführer Tobias Rosenstiel und sein Stellvertreter Tobias Hauschel nach Alternativen um. Die Lösung hat man jetzt in Form eines Neubaus in Allmendshofen gefunden.

Gutachten fordert weitere Einsatzfahrzeuge

Der eigentliche Auslöser für die Planungsaktivitäten war ein Gutachten im Schwarzwald-Baar-Kreis im Februar 2022, das offenlegte, dass die Hilfsfristen der Rettungsmittel nicht in der Prozentquote liegen, in der sie sein sollten.

Das Gebäude des DRK-Kreisverbands in der Dürrheimer Straße (links) platzt aus allen Nähten. Es wurde zusammen mit der Feuerwache (rechts) in den 1960er-Jahren errichtet. | Bild: Lutz Rademacher

Kurzfristig war eine Containerlösung im Gespräch, dann der Neubau einer dezentralen Rettungswache für das neue Fahrzeug und dann eine Ausgliederung des kompletten Rettungsdienstes. Schließlich habe sich ein kompletter Neubau als die nachhaltigste Lösung herausgestellt.

Bürgermeister boten Grundstücke an

Über allem stand hier die sogenannte Hilfsfrist. Binnen zehn Minuten muss der größte Teil der Bevölkerung erreicht werden. Eine zentrale Lage war gefragt, um Donaueschingen, Hüfingen und Bräunlingen zu versorgen.

Auf diesem städtischen Grundstück oberhalb der Technischen Dienste in Allmendshofen, angrenzend an die Leo-Wohleb-Straße, soll die neue Rettungswache des DRK-Kreisverbands entstehen. | Bild: Lutz Rademacher

Das geeignetste Grundstück fand sich in Allmendshofen neben den Technischen Diensten. Ein Gutachten ergab, dass von hier aus die Hilfsfrist eingehalten werden könnte. Eine Rettungswache wird vom Land bis zu 90 Prozent gefördert, wenn die entsprechenden Vorschriften eingehalten werden.

Das ganze Vorhaben muss noch vom Gemeinderat abgesegnet werden, ebenso wie eine Änderung des Bebauungsplans und ein Bauantrag, die momentan in Arbeit sind. „Wir sind sehr dankbar, dass die Stadtverwaltung mitmacht und das Projekt sehr aktiv vorantreibt und uns eine wertvolle Unterstützung ist“, betont Tobias Rosenstiel.

Förderung gibt es nur für den Blaulichtbereich

Tobias Rosenstiel schätzt die Gesamtkosten auf einen mittleren einstelligen Millionenbetrag. Laut Tobias Hauschel muss der Kreisverband alle Kosten für Grundstück, Verwaltungsräume und die Garagen und Sozialräume für die Krankentransporte selbst tragen. „Wir werden einen Teil langfristig finanzieren“, so Rosenstiel. Man sei im Gespräch mit den Banken.