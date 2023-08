Der Kreisverband des Roten Kreuzes Donaueschingen braucht dringend Platz für ein neues Gebäude. Das jetzige in der Dürrheimer Straße, direkt neben der Feuerwache, entspricht nicht mehr den Anforderungen, die an das DRK gestellt werden.

Ein potenzieller Platz in der Stadt musste gesucht werden. Und man wurde auch fündig, nämlich in Allmendshofen, direkt neben dem Bauhof-Gelände. Laut DRK für die Bedürfnisse optimal geeignet, auch die Stadtverwaltung hätte den Platz als ideal für einen Neubau gesehen.

Nach ereignisreicher Gemeinderatssitzung, in der sich auch besorgte Anwohner zu Wort meldeten, entschieden sich die Stadträte allerdings dagegen, das Gelände für das DRK freizugeben.

Wie läuft es in der Sache weiter?

Die Konsequenz: Stadt und Rotes Kreuz machen sich auf die Suche nach einem weiteren geeigneten Platz. Keine allzu leichte Aufgabe, wurde seitens der Verwaltung bereits betont, jene Fläche in Allmendshofen sei die einzig geeignete. „Wie in der Gemeinderatssitzung am 18. Juli dargestellt, wurden im Vorfeld bereits Alternativflächen geprüft“, sagt Rathaussprecherin Beatrix Grüninger.

Beim Roten Kreuz spielt auch die Lage eine wichtige Rolle. Damit hängt zusammen, wie schnell die Rettungswägen im Notfall alle Bereiche der Stadt abdecken können.

In der damaligen Sitzung gab es auch die Anregung von Gemeinderäten, doch auch Flächen zu prüfen, die eigentlich für das Gewerbe vorgesehen sind: „Die aus den Reihen des Gemeinderats vorgebrachten Vorschläge werden in einer Flächensuche nun ebenfalls geprüft“, so Grüninger weiter. „Hierzu haben wir jedoch noch keine neuen Ergebnisse vorliegen.“