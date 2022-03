von Anita Reichart

Von Wolterdingen aus startet demnächst ein Hilfstransport an die Ukrainische Grenze. Auf Initiative von Ingo Held, Ulrike Bank-Kramer und Jürgen Kern soll es am Sonntag, 20. März, losgehen. Per Wohnmobil und Anhänger werden die gesammelten Hilfsgüter nach Kosec in Slowenien gebracht.

„Ich zeige Solidarität, unter anderem auch weil meine Enkeltochter deutsch-ukrainisch ist.“ Ulrika Bank-Kramer

Jürgen Kern war jetzt dieses Wochenende schon mit einer Ladung unterwegs. Es habe alles wunderbar geklappt, erzählt Ingo Held. Mitstreiter sind willkommen. Wer eventuell noch eine Transportmöglichkeit habe, dürfe sich gerne anschließen.

Das müssen Spender wissen Hilfsgüter Folgende Dinge werden dringend benötigt: Schlafsäcke, Isomatten, Zelte, Feldbetten, Decken, Trockenfrüchte, Nüsse, Campingkocher, Batterien, Taschenlampen, Wasser in Plastikflaschen, Hygieneartikel, Baby-Kleinkindbedarf, Kuscheltiere, Konservendosen. Von Kleiderspenden sei abzusehen. Abgabeort Anlaufstelle ist das ehemalige Ladengeschäft Mößner, in Wolterdingen, an der Hauptstraße. Die Öffnungszeiten sind, Dienstag bis Freitag, von 16.30 Uhr bis 19 Uhr, und samstags von 10 bis 13 Uhr. Rückfragen Ansprechpartner sind Ulrike Bank-Kramer, 0174 3903070 sowie Ingo Held, 0162 3303740 oder 0162 1872639.

„Taten bringen mehr als Worte.“ Ingo Held

Was ist der Grund für diese Aktion? Bei so viel Elend müsse man handeln, findet Ingo Held. Ulrika Bank-Kramer leidet nach eigener Aussage vor allem mit den Müttern und Kindern mit.