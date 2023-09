Seit 1983 hat sich das Aasener Dorffest zu einem beliebten sommerlichen Ereignis auf der Ostbaar entwickelt. Zum 40-jährigen Bestehen laden die gastgebenden Vereine mit ihrem traditionellen Programm und Angeboten für Familien und Kinder am 2. und 3. September in die Ortschaft ein.

Besonders gut kommen die landschaftstypischen Gastronomieangebote der sechs Aasener Vereine und des Kindergartens an. Bei zwei ausführlichen Vorbereitungstreffen, zu denen Markus Romer ins Schützenhaus an der Steig eingeladen hatte, wurden die vielfältigen Getränke und Verzehrangebote aufeinander abgestimmt.

Wie gewohnt wird man bei den Landfrauen mit Kaffee und Kuchen versorgt. Und die Kinder können sich hier schminken lassen. Landjugend und Sportverein bedienen an ihren Getränkeständen mit Weizenbier, Pommes, Salaten, Currywurst und Steakwecken. Die Schützen warten wie gewohnt mit Forellen, Kartoffelsalat und Hähnchen auf. Der Narrenverein Weiherliit backt Dünne und Pizzen und hat wieder einen Likörstand. Der Kindergarten lädt zur Tombola ein.

Eröffnet wird das Dorffest am Samstag, 2. September, um 16 Uhr mit dem Böllerschießen der Schützen. Mit dem Bieranstich auf dem Rathausplatz durch Ortsvorsteher Horst Hall kann das Ereignis mit seinen vielfältigen Genuss- und Unterhaltungsangeboten dann bis zum Sonntagabend seinen Lauf nehmen.

Für die musikalische Unterhaltung sorgen am Samstag die Gässle-Huper vom Musikverein Randen und am Sonntag das Seniorenblasorchester und die Musikvereine Neudingen und Oberbaldigen.

Ein besonderes Angebot wird wie immer am Sonntag um 15 Uhr der Ballonwettbewerb des Kindergartens sein. Den ersten Preis für den weitesten Luftballonflug spendet die Ortsverwaltung, den zweiten und dritten Preis spenden die Aasener Vereine. Die Preisverleihung findet wieder am ersten Werktag des neuen Jahres in der öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates statt.

Entsprechend den Erfahrungen mit etlichen tausend Besuchern haben die Vereinsvorstände wieder entsprechende Mengen Bier- und Weingläser, 180 Bierkrüge, ein Holzbierfass und Bierschürzen geordert. Am Pferdekreisel und an den Ortseingängen stehen inzwischen die Einladungstafeln für das Dorffest 2023.

Richtig Geld lassen sich die Vereine etliche interessante Attraktionen für die Kinder kosten: Das Kinderkarussell, den Clown Enrico, eine Springburg, eine Wurfbude und das Torwandschießen.

Gut aufgestellt ist der Organisations- und Sicherheitsbereich: Ein Security-Dienst wird mit drei Männern und einer Frau für die nächtliche Sicherheit sorgen. Die Ortsverwaltung veranlasst entsprechende Straßensperrungen. Für Fluchtwege sind als Mindestmaße drei Meter Abstand einzuhalten. Jeder Verein muss Feuerlöscher, Löschdecke und Verbandskasten bereithalten. Die Feuerwehr richtet eine Notfallstation ein, Joachim Tritschler fungiert als Ersthelfer.

Sanfter Einstieg

Neu ist in diesem Jahr das „Soft Opening“ ein gemütlicher Insider-Abend. Dazu treffen sich am Freitagabend, 1. September, ab 20 Uhr die Dorffest-Engagierten aller Vereine am Bierstand der Landjugend, wo es auf Spendenbasis Getränke gibt und der Goaly vom Sportverein fürs Essen sorgt. Eine schöne neue Idee, um vor dem großen Wochenendeinsatz auch selbst noch einen gemütlichen Dorffestabend zu genießen. (ewk)