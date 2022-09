Das Aasener Dorffest hat eine lange Tradition. Seit bald vierzig Jahren laden die Aasener Vereine dazu an ersten Septemberwochenende, wenn die Störche sich von der Ostbaar auf den Weg in den Süden machen, in die Donaueschinger Teilortschaft ein.

Das beliebte Ostbaar-Open-Air-Fest musste wegen Corona zweimal ausfallen. Jetzt aber zeigt man sich in Aasen erfreut und entspannt, dass die Beschränkungen durch die Pandemie zurückgefahren wurden und das Dorffest 2022 wie gewohnt gefeiert werden kann. Sieben Vereine laden auf den Dorfplatz ein.

Die Vorsitzenden und aktiv engagierten Mitglieder von Sport- und Schützenverein, Landfrauen und Landjugend, Musik- und Narrenverein und der Feuerwehr sind bereits voll in den Vorbereitungen, damit das Ereignis in gewohntem Umfang wieder über die Rathausplatzbühne gehen kann.

Die vielen Organisatoren und Helfer sorgen für das landschaftstypische lukullische Angebot von Hähnchen, Steaks, Bratwürsten, Forellen, Salaten, Wein und heimischen Bier bis zu leckerem Eis.

Mit dabei beim Dorffest in der Ostbaar sind auch wieder die Kindergartenkinder und die Ministranten. Zum Familienprogramm gehören auch wieder beliebte Spielangebote für Kinder vom Schminken, Karussell, Kasperltheater bis zur Springburg.

Seit einigen Tagen wird auf großen Plakaten am Donaueschinger Pferdekreisel und am Dorfeingang für das diesjährige Aasener Dorffest unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Erik Pauly geworben, diesmal aber auch auf WhatsApp und Instagram, für alle Festbesucher, die digital orientiert sind.

Für die musikalische Unterhaltung sorgen an Dorffestwochenende die Aasener Musik und die Musikvereine aus Hubertshofen und Schönenbach.

Das Programm

Am Samstag, 3. September, wird das 35. Aasener Dorffest um 16 Uhr mit den traditionellen Böllerschüssen der Aasener Schützen eröffnet und mit dem Fassanstich auf dem Rathausplatz eröffnet. Am Sonntag, 4. September, lädt der Kindergarten St. Bernhard um 15 Uhr zum großen Luftballonwettbewerb ein. An den Zufahrtsstraßen zur Ortschaft sind großflächige Parkmöglichkeiten ausgewiesen. Die Sperrstunde von Samstag auf Sonntag ist auf 3 Uhr festgelegt. Die Ortsverwaltung hat ein Sicherheitskonzept entwickelt und für die nächtliche Sicherheit sorgt ein eigens engagierter Security Dienst.