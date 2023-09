Donaueschingen (pm/feu) September, 19 Uhr, die Einzelausstellung des deutschen Künstlers Jochen Lempert sowie „Neun Neue Räume“ mit Werken der Künstler Carina Brandes, Fort, Kasia Fudakowski, Jochen Lempert, Klara Lidén, Ryan McLaughlin, Christiana Soulou und Zin Taylor.

„Wir freuen uns sehr, ein so breites und faszinierendes Spektrum an Werken zeitgenössischer Künstler zu präsentieren, darunter verschiedene Stipendiaten von Fürstenberg Zeitgenössisch“, so Erbprinz Christian zu Fürstenberg in einer Pressemitteilung. Gemeinsam mit seiner Frau, Erbprinzessin Dr. Jeannette zu Fürstenberg, richtet er seit über zehn Jahren Ausstellungen im Rahmen von Fürstenberg Zeitgenössisch aus. So konnte das Erbprinzenpaar arrivierte Künstler wie Paloma Varga Weisz, Christiana Soulou oder Victor Man in Donaueschingen präsentieren.

Die Einzelausstellung widmet sich Jochen Lempert (geboren 1958 in Moers, Deutschland), einem studierten Biologen, der seit den 1990er-Jahren als Fotograf arbeitet. In seinen schwarz-weißen, analogen Aufnahmen und Fotogrammen beschäftigt er sich mit der Natur- und Tierwelt. Er fotografiert die Natur in den verschiedensten Räumen, vom Biotop, der Stadt, über zoologische Gärten bis zu Naturkundemuseen. Er sucht nicht das spektakuläre Motiv, sondern spürt den Sensationen des Alltäglichen nach. Von der Ameise, die ein Blatt trägt, dem Weberknecht, der über die geschlossene Hand krabbelt, bis zum Halbmond am Himmel zeigen seine Bilder oft Alltagsbeobachtungen. Ein Motiv von Jochen Lempert sind auch Naturdarstellungen, ob gedruckt auf einem Strandtuch oder als Detail eines Gemäldes. In anderen Arbeiten werden Naturelemente so isoliert aufgenommen, dass sie wie abstrakte Kompositionen erscheinen.

In „Neun Neue Räume“ werden laut der Presseinformation junge und arrivierte Künstler gezeigt. Während Christiana Soulou mit ihren Zeichnungen romantisch Fragen zum Leben stellt, verwandelt Zin Taylor gleich zwei Räume mit Wandarbeiten, einem Mobile und einer faszinierenden Vitrine in eine Hommage an die bei Heiligenberg gelegene Freundschaftshöhle. Carina Brandes untersucht mit ihren Fotografien das Verhältnis zwischen Mensch und Natur, während Klara Lidén mit ihrer filmischen Arbeit auf den Existenzialismus im urbanen Kontext verweist. „‘Neun Neue Räume‘ bietet einen Parcours durch die zeitgenössische Kunst, der für Jung und Alt bereichernd sein dürfte“, so die Erbprinzessin.

Die Fürstlich Fürstenbergischen Sammlungen mit der permanenten Ausstellung von Fürstenberg Zeitgenössisch sind von April bis November dienstags bis samstags von 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr sowie sonn- und feiertags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Die Einzelausstellung läuft bis 30. November.