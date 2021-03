von Hannah Schedler

Volle Kleiderständer, hohe Rabatte, neueste Spielware. Nach vier Monaten Lockdown dürfte der Einzelhandel im Schwarzwald-Baar-Kreis seit Montag, 8. März, wieder öffnen, da der Inzidenzwert unter 50 lag. Dennoch ging es in der Donaueschinger Innenstadt am Wochenende recht ruhig zu. Grund dafür könnte das windige und regenreiche Wetter sein, doch gab es trotzdem einige wetterfeste Einkaufspioniere.

Einkaufstourismus aus den Nachbar-Landkreisen Ob Einwohner von Landkreisen mit hohen Inzidenzen nun in Donaueschingen einkaufen? Die Vermutung wird auf Parkplätzen von Bauhaus und Real bestätigt: Mehr als die Hälfte der Autos kommt aus Waldshut-Tiengen, Tuttlingen oder Freiburg. „Die Landkreisreglung finden wir gerecht, aber wir wohnen direkt an der Grenze. Ein Ort weiter ist der Schwarzwald-Baar-Kreis.“ Dies sagen Ingrid und Klaus Keller aus Ewattingen sowie Lea Allinger und Patrick Willmann aus Eisenbach. Die beiden Paare seien zudem durch die Arbeit mit dem Schwarzwald-Baar-Kreis verbunden und somit keine Einkaufstouristen.

„Ich freue mich, dass die Läden wieder öffnen dürfen“, sagt Jan Friese. Der 19-Jährige findet es unfair, dass Supermärkte Textilwaren verkauft hätten und zeitgleich der Einzelhandel habe schließen müssen. Aufgrund der Ladeschließung habe es auch mehr Andrang im Supermarkt gegeben, und damit mehr Menschen auf weniger Raum. Friese habe wenig Verständnis für die Landkreisregelung, denn er befürchte einen Einkaufstourismus. „Es braucht einheitliche Regelungen.“

Auch Maya Mosmann ist erfreut über die Ladenöffnung. Die 17-Jährige findet die Landkreisreglung verständlich: „Denn die Läden müssen auch über die Runden kommen.“ Mosmann befürchtet, dass es der Einzelhandel nicht durch die Krise schaffe. Zeitgleich würden große Ketten durch Internetkäufe von den Corona-Schließungen profitieren. „Es macht das Stadtbild kaputt, wenn die lokalen Läden schließen müssen.“ Deshalb hoffe sie, dass die Inzidenzen niedrig bleiben.

Nach Inzidenzen unter 50 durften die Geschäfte in Donaueschingen öffnen. Dennoch war Samstag nur wenig los in der Innenstadt. | Bild: Hannah Schedler

„Ich freue mich, dass man wieder etwas mehr am sozialen Leben teilhaben kann“, sagt Stella Thomas. Laut der 57-Jährigen verhielten sich die Donaueschinger verantwortungsvoll, denn jeder würde nur das Nötigste kaufen: „Es ist nicht so, dass alle anstürmen und die Läden plündern.“ Wenn die Bürger sich vernünftig verhielten und Abstände einhielten, würde der Inzidenzwert auch trotz Öffnungen nicht weiter steigen. „Es ist wieder mehr Leben in der Stadt“, sagen Yesenia Schleicher und Andreas Haller. Auch die Landkreisreglung sei laut Haller zu rechtfertigen: „Wenn wir niedrige Inzidenzen haben, sollen die Einzelhändler wieder die Möglichkeit zum Arbeiten bekommen.“ Denn der Einzelhandel sei nicht der Treiber der Pandemie, sagt der 34-Jährige. Zudem verhielten sich die Menschen in den Geschäften sehr vorsichtig und ernst. „Das Leben muss auch langsam weitergehen“, sagt Schleicher.

Auch Seher Ay freut sich über die Einkaufsmöglichkeiten: „Ich bin das erste Mal seit langem in der Stadt unterwegs.“ Wenn die Ladenbesucher sich vernünftig verhielten, sieht die 53-Jährige kein Problem in den Öffnungen.

Der Donaueschinger Einzelhandel setzt auf Rabatte, um Kunden nach den Corona-Öffnungen anzulocken. | Bild: Hannah Schedler

„Ich finde es unfair, dass Supermärkte ohne Einschränkungen öffnen dürfen“, sagt Sebastian Bordd. Dies sei keine Gleichberechtigung für den Einzelhandel. Deshalb freut sich er 38-Jährige über die Ladenöffnungen: „Ich möchte die lokalen Händler unterstützen.“

„Gleichbehandlung ist es nicht, wenn Supermarkt und Einzelhandel so unterschiedlich behandelt werden“, sagt Diana Duttlinger. Die Ladenöffnungen seien sinnvoll, da es zudem Hygieneregeln gebe, so die 49-Jährige. Dies sei auch wichtig für die Kontaktfähigkeit aller, sagt Duttlinger.