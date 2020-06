Ingeborg Kettern schließt die Tür zum „Herzstück“ auf. „Jeder hat einen Schlüssel“, sagt die 70-jährige Mathematikerin im Ruhestand und lädt in einen hellen Raum mit Küchenzeile, großem Tisch, Couchzone. „Jeder“ heißen in ihrer Diktion die Teilnehmer des Wohnprojekts „Palette“, das Herzstück ist die von den 13 Teilhabern gemeinsam getragene Wohnung: eine der Besonderheiten dieser freiwilligen Hausgemeinschaft, die seit wenigen Wochen wirklich komplett ist.

Personell komplett, immer noch zusammenwachsend, aber den Corona-Beschränkungen unterworfen. In der Wohnung im Erdgeschoss wurden schon Geburtstage gefeiert, gemeinsam gefrühstückt oder Fernsehen geschaut. Das ruht gerade und auch eine Wiederholung des ersten Sommerfestes 2019 steht in den Sternen. Mit am meisten vermissen aber auch Christa Bensel und Gabriele Reith den monatlichen Jour Fix: Treffen, bei denen Organisatorisches besprochen, aber auch Verabredungen getroffen werden.

Vor der Küchenzeile steht ein großer Tisch: Für Besprechungen oder Kaffeenachmittage. | Bild: Wursthorn, Jens

„Da geht es auch schon mal gemeinsam ins Kino oder zum Walken“, sagt Reith. Bei den Jours Fixes besprechen sich die Arbeitsgruppen. Bei Müll, Garten, Rasen mähen, Aufzug oder Tiefgarage ersetzen Teams einen Hausmeister. Und wenn es klemmt, wird eine Lösung gesucht. „Anfangs war die Altpapiertonne immer voll. Seither sortieren wir die Kartonagen gesondert. Und irgendjemand fährt sie dann auf den Wertstoffhof“, berichtet Kettern.

Ingeborg Kettern zieht das Ausklappsofa im Gästezimmer aus. So bekommt Besuch im 13-Partien-Haus die Möglichkeit, ganz in der Nähe zu übernachten. | Bild: Wursthorn, Jens

Ein Team kümmert sich um die Belegung des Gästezimmers in der Gemeinschaftswohnung. Das hat sich gut angelassen. „Auswärtige Freunde, Verwandtschaft und natürlich die Neugierde“, lacht Bensel. Die 69 Jahre Sozialarbeiterin im Ruhestand, die sich im Weltladen und im Kirchengemeinderat engagiert, fühlte sich vom ersten Tag an im Haus angekommen. Acht Jahre ist es her, dass das Grundstück an der Villinger Straße neben der Lehrerakademie in Besitz der Baugemeinschaft kam: ein langer Zeitraum voller Ungewissheiten, bis es nun, im zweiten Sommer, auf nahezu allen Balkonen grünt und die Hausgemeinschaft sogar einen kleinen Kartoffelacker ihr Eigen nennt. „Diesen Weg möchte ich nicht noch einmal gehen“, sagt Kettern deshalb mit Blick auf die Unwägbarkeiten von damals.

Fast mediterran mutet die Gartenseite des besonderen Mehrfamilienhauses an der Villinger Straße an. | Bild: Wursthorn, Jens

Haus und Gemeinschaft finden Interesse. „Zunächst ist das schöne Gebäude von außen Gesprächsthema“, sagt Kettern. Aber wie das Zusammenleben funktioniere, gerade auch beim Älterwerden. „Wir helfen uns, aber wir pflegen uns nicht gegenseitig“, stellt das Trio fest. Grundsätzlich sollte jeder so lange wie möglich in seiner eigenen Wohnung bleiben können. Um dies zu ermöglichen, gebe es professionelle Dienste, meint Beisel. Dabei wird der Begriff Hilfe vielfältig gelebt.

Eine behinderte Hausbewohnerin bekommt mit Vorlesebesuchen etwas Sonne ins Leben. Und weil bei Kettern und Reith gerade die Waschmaschine streikt, dürfen sie bei einer Nachbarin ein Stock höher waschen. Durchgängig begehbare Balkone oder eine befestige Fläche auf der Tiefgaragenbegrünung sind weitere Möglichkeiten der Begegnungen. „Ein Gang in den Keller kann länger dauern“, schmunzelt die 70-jährige Rentnerin Reith, die früher als Hausdame in einer Seniorenresidenz gearbeitet hat.

Gabriele Reith am Bücherregal in der Gemeinschaftswohnung. Hier darf sich jeder Lektüre ausleihen. | Bild: Wursthorn, Jens

Das Wohnmodell ist unfertig, die Einrichtung wird komplettiert. Auch in der Gemeinschaftswohnung. Vorhänge an den Fenstern gibt es noch nicht. Wichtiger sei doch, dass die Wohnung genutzt wird, meint Bensel. Ein jüngerer Hausbewohner lerne dort momentan auf seine Meisterprüfung. Ohne Ablenkung. Das Leben in der Villinger Straße 31 passt sich den Gegebenheiten an. Im Moment noch nach innen gerichtet, aber durchaus mit der Option demnächst mal einen Tag der offenen Tür auszurichten, um das Projekt in der Stadt und der Nachbarschaft vorzustellen.

Dieses Sparschwein steht im Gemeinschaftsraum der freiwilligen Hausgemeinschaft. | Bild: Wursthorn, Jens

Vielleicht kommen dann auch erfüllte und reduzierte Erwartungen zur Sprache. „Anfangs habe ich mir wöchentliche Spiele- oder Handarbeitsabende erhofft“, berichtet Bensel vom enthusiastischen Start. Das passt aber nicht zu Berufstätigkeit und vielfältigen anderen Aktivitäten. Ein Lernprozess.

Einen anderen Traum musste die Hausgemeinschaft wegen eines Unglücks begraben. Aus dem Holz eines auf dem Grundstück gefällten Ahornbaums sollte eine Sitzbank für den Gemeinschaftsraum entstehen. Das Holz lagerte in einer Schreinerei in der Region. Der Betrieb brannte ab, der Werkstoff leider auch.