Nach dem Ausfall der Donaueschinger Musiknacht im vergangenen Jahr gibt es in diesem Jahr ein zweitätiges Open Air im Parkschwimmbad.

Der Name TTR setzt sich zusammen aus den Vornamen Tamer, Thias und Richy. | Bild: Sauser Event

Am Freitag eröffnen TTR aus Freiburg die Musiknacht mit Blues- und Rockabilly-KLassikern. Der Name der Band setzt sich zusammen aus den Vornamen der Mitglieder Tamer, Thias und Richy. Die Mischung aus Akustig-Gitarre, E-Gitarre und Kontrabass ruft laut Veranstalter Erinnerungen an die Urprungszeit des Rock‘n‘Roll hervor.

Die Genesis und Phil Collins Tribute-Band „Phil it!“ um den Donaueschinger Sascha Spitz. | Bild: Sauser Event

Headliner des ersten Abends ist die Genesis Tribute Band „Phil it!“. Die Fans von Phil Collins und Genesis sind mit seiner Musik aufgewachsen und haben eine daher eine besondere Verbindung dazu. Die Band um den Donaueschinger Sascha Spitz verneigt sich laut Veranstalter mit ihrer Show vor dem Lebenswerk, der Geschichte und dem Talent von Phil Collins, der mit seiner Musik über Jahrzehnte hinweg stets die Herzen seiner Fans getroffen hat.

Donaueschingen Wo während Corona die Musik spielt Das könnte Sie auch interessieren

Am Samstag macht Diego‘s Canela, spanisch für Zimt, den Anfang des zweiten Open Air Tages. Diego Perianez und seine Band waren bereits bei vorherigen Musiknächten Teil des Programms. Das Repertoire reicht laut Veranstalter von temperamentvollen Flamenco-Rumbas bis hin zu Latino-Pop und klassischen Kuba-Songs. Neben Gitarren kommen auch karibische Percussions und markante Bläser zum Einsatz und bringen den Süden Spaniens und die Karibik nach Donaueschingen.

Die Wombats spielen mit sechs Musikern und bis zu 14 Instrumenten auf der Bühne. | Bild: Sauser Event

Weiter geht es mit den Wombats, die Rock&Pop, Blues und Folk-Rock mischen. Neben den sechs Musikern sind bis zu 14 Instrumente auf der Bühne vertreten, wie der Veranstalter schreibt. Dazu zählen neben den klassischen Instrumenten auch ungewöhnliche, wie Geige, Bratsche, Saxofon oder Querflöte. Laut Veranstalter zählt neben dem mehrstimmigen Gesang auch die vielen Eigen-Interpretationen der Band zu ihren Merkmalen.

Schweizer Band zum Abschluss

Den Abschluss der Musiknächte bildet die Schweizer Band The Next Movement mit ihrem explosiven Funky-Groove-Pop. Die drei Musiker spielen laut Veranstalter bereits über ein Jahrzehnt gemeinsam ihre von den Siebziger-Jahren inspirierte Musik, die sich nicht um den Zeitgeist schert und den Funk ins Jahr 2021 bringt.

Vorverkauf

Tickets gibt es im Vorverkauf in der Touristinformation Donaueschingen sowie unter www.reservix.de zu je zehn Euro oder an der Abendkasse zu je zwölf Euro. Für beide Abende kann ein Kombiticket erworben werden, das 15 Euro im Vorverkauf beziehungsweise 18 Euro an der Abendkasse kostet. Der Vorverkauf läuft. Infos unter 0771/857 226 und auf www.musiknacht-donaueschingen.de.