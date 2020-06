Donaueschingen – Baden-Württemberg will den Kita-Betrieb wieder ausweiten, aber bis es wieder einen kompletten Regelbetrieb geben kann, dauert es noch ein bisschen. Zwie Donaueschinger Musiker wollen nun mit einer Internet-Show für Kinder dazu beitragen, die Wartezeit angenehmer zu machen: mit einem Live-Stream für Kinder, die zu Hause bleiben müssen.

Die Donaueschinger Musiker und Songschreiber Sebastian Schnitzer und Marco Gässler gehen ab sofort jeden Sonntagmorgen um 11 Uhr auf Sendung. Dies teilen sie in einer Presseankündigung mit. Aus dem Home-Studio produzieren Sie eine circa 20-minütige Sendung für Kinder im Kita- und Kindergartenalter. Mit dabei sind der kleine Elf Fideldidu und viele weitere (teilweise auch kuschelige) Überraschungsgäste- und beiträge.

Marco Gässler und Sebastian Schnitzer im Elfen-Studio. | Bild: Marco Gässler & Sebastian Schnitzer

Dazu gehören auch persönliche Videobotschaften von Kindern an ihre Erzieher oder von den Erziehern an ihre Gruppenkinder. Kreative Erzieher können mit liebevollen Grüßen, Spielideen oder Durchhalteparolen ihre Gruppen-Kinder erreichen. Aber auch die Kinder können Videobotschaften an ihre Erzieher und Freunde schicken. Diese erreichen sicherlich deren Herzen und auch die von unbeteiligten Zuschauern.

Ein Mittel gegen die Nebenwirkungen von Social Distancing

Auf die Idee für die Show kam der Familienvater Marco Gässler vor allem aus Eigenbedarf. Nach acht Wochen Social Distancing suchte er nach einem Weg, die soziale Verbindung zwischen seinen Kindern und Erziehern ein bisschen zu intensivieren beziehungsweise das baldige Wiedersehen vorzubereiten. Gleichzeitig wollte er auch den Eltern, die die Kinder weiter zuhause betreuen werden, ein zusätzliches Beschäftigungs-Programm anbieten.

Mit dabei ist Pianist und Bühnenkünstler Sebastian Schnitzer. Dieser hat bereits seit 2008 an der Produktion vieler Songs der Elfenbande mitgewirkt und bietet gemeinsam mit Marco als “Marco & Seppi von der Elfenbande“ ein Bühnenprogramm mit gleichnamigem Titel an.

Die erste Folge erscheint am Sonntag, 7. Juni, 11 Uhr, auf www.elfenbande.de. Wer möchte, kann Videogrüße aufnehmen und an marco@elfenbande.de schicken, damit diese dann in der Show erscheinen