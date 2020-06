Beim Betrieb der Kindertagesstätten hält sich die Stadt Donaueschingen an die Bekanntgabe der Landesregierung. Nach Vorliegen der vorläufigen Ergebnisse der Kinderstudie, die den geringen Anteil von Kindern an Pandemieerkrankungen bestätigt hat, sollen ab Montag, 29. Juni, alle Kinder wieder regelmäßig ihre Kindertageseinrichtung besuchen können.

Notbetreuung entfällt

In Absprache mit den Trägervertretern wird dies laut einer Mitteilung der Stadt auch in allen Kindertageseinrichtungen in Donaueschingen umgesetzt. Damit entfällt die Notbetreuung. Ein Rechtsanspruch auf Betreuung besteht weiterhin nicht. Neuaufnahmen von Kindern und deren Eingewöhnung können wieder erfolgen.

Keine Abstandsregelung für Kinder

Eine Abstandsregelung für die Kinder entfällt, nicht aber für Erwachsene untereinander. Hier gilt nach wie vor die Einhaltung der Abstandsregel von 1,5 Meter. Oberste Priorität hat weiterhin der Schutz der Gesundheit. Voraussetzung für die Kinderbetreuung ist, dass ausschließlich gesunde Kinder ohne Anzeichen der Krankheit SARS-CoV-2 die Betreuungseinrichtung besuchen.

Mit Beginn des Regelbetriebs unter Pandemiebedingungen ab 29. Juni müssen Eltern der Kindertageseinrichtung eine unterschriebene Gesundheitsbestätigung vorlegen. Diese wird den Eltern von den Kindertageseinrichtungen übermittelt. Bei Fragen können sich Eltern direkt an die Leitung ihrer Kindertageseinrichtung wenden.

OB sieht enorme Entlastung

„Die Corona-Krise hat mit der Schließung der Kindertagesstätten viele Familien empfindlich getroffen. Die Mehrbelastung, die Eltern stemmen mussten, war ein Kraftakt, der Organisation, Kreativität und gute Nerven erforderte. Die Rückkehr zum Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen bedeutet für viele Familien eine enorme Entlastung“, so Oberbürgermeister Erik Pauly.