Donaueschinger Gastronomen bereiten sich auf die Öffnung vor – und haben einen Wunsch an die Gäste

Bleibt die Inzidenz weiter unter 100, dann stehen am Montag, 31. Mai, Lockerungen an. Die Gastronomie könnte unter Auflagen wieder für Gäste öffnen. Im Vorfeld haben die Wirte allerdings einen Wunsch an die Gäste.