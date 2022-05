Die letzten Jahre waren für die Salons eine schwere Zeit. Die Folgen der Pandemie sind immer noch spürbar, die Rückzahlungen der Corona-Hilfen stehen an und auch der Krieg in der Ukraine beeinflusst den Alltag.

In den vergangenen zwei Jahren wurde das Geschäft der Friseure von der Pandemie geprägt. Viele Saloninhaber haben die Corona-Hilfen der Bundesregierung in Anspruch genommen – die müssen jedoch in den kommenden Monaten zurückgezahlt