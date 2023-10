Den letzten Weg antreten – inmitten von hohen Baumwipfeln, Natur und Tieren. Das geht nun auch im Donaueschinger Friedwald.

Zu den traditionellen Friedhöfen gibt es in Donaueschingen damit die Waldbestattung als Alternative. 90 Hektar Fläche mit Buchen und weiteren Bäume wie Ahorn, Eberesche, und Tanne werden zum Ort des Erinnerns und Gedenkens.

Die Eröffnungsveranstaltung des Friedwalds wird musikalisch begleitet. | Bild: Hannah Schedler

Der Andachtsplatz ist das Herzstück der Anlage. Hier versammelten sich neben 60 Gäste zur Eröffnung des Friedwalds. Zur würdigen Atmosphäre trugen auch Bläserklänge der Brass Makers bei.

„Wir können den Menschen aus Donaueschingen einen heimatnahen Bestattungsort inmitten der Natur anbieten“, sagte Oberbürgermeister Erik Pauly in seiner Eröffnungsansprache.

Bei der Friedwaldeinweihung wird ein Baum gepflanzt Video: Hannah Schedler

Der Waldfriedhof ergänze das Angebot und biete mehr persönliche Freiheit auf dem letzten Weg, sagt er. Nach vier Jahren Arbeit, Debatten und Planung sei es schließlich zu dieser Option der Bestattung gekommen – nach einstimmigem Beschluss des Gemeinderats. Die Stadt ist dabei der Träger des Bestattungswaldes.

Was der Wald bewirkt

Der Forstbetrieb Fürst zu Fürstenberg bewirtschaftet das Waldgebiet auf dem Plateau zwischen Donaueschingen und Wolterdingen. Dabei ist das Waldgebiet nun der achte Friedwald-Standort aus der Hand des Fürstenhauses.

„Die Natur in der Pracht aller Jahreszeiten spendet Trost“, sagte Jens Borchers, Geschäftsführer des fürstlichen Forstbetriebs und Initiator des Waldfriedhofs. Der Wald löse Beklemmung und Angst. Er spricht vom Duft des Waldes, der Atmosphäre, den Lichtstrahlen. Borchers sprach vom Wald als ein Zeichen von Aufbruch, aber auf auch von Geborgenheit.

Das bedeuten bunte Bänder und Plaketten Um verfügbare Bäume sind durch blaue und gelbe Bänder gebunden. Bei einem Baum mit einem blauen Band erwirbt man alle Ruhstätten des Baumes. Die Anzahl der Ruhestätten variiert aufgrund von natürlichen Begebenheiten. Jene Anzahl kann man durch eckige Plakette am Baum erfahren. Bei einem Baum mit gelbem Band kauft man einen einzelnen Ruheort, an dem bis zu 20 Urnen begraben werden. Auch der Preis ist durch die Plakette am Baum rauszufinden. Die Urnen sind aus Zellulose – einem Naturstoff, um sich ganz in die Natur wandeln zu können. Grabschmuck ist nicht erlaubt, schließlich sei der Wald Schmuck genug.

Irene Dittus erklärt die Bedeutung des blauen Bandes: Dieser Baum ist noch zu haben. | Bild: Hannah Schedler

„Der Wald ist ein Ort des Friedens“, sagte Christian Erbprinz zu Fürstenberg. Indes sei der Wald ein Kreislauf von Leben und Tod, ein Ort der Verbindung und des Innehaltens. Er freue sich über diesen besonderen Ort in Donaueschingen.

Der Friedwald solle ein Ort der Erinnerung und Verbindung sein, sagt Matthias Laufer, Geschäftsführer der Gesellschaft Friedwald. „Die Menschen wollen zurück zur Natur, schätzen die positive Wirkung des Waldes“, so seine Einschätzung.

Bestattungen als Herausforderung

Als ehemaliger Oberbürgermeister kennt Thorsten Frei die Herausforderungen in Sachen Bestattung. „Dies hier ist die natürlichste Form des Bestattens“, sagt der Bundestagsabgeordnete. Der Ort symbolisiere den Kreislauf des Lebens.

Der Wald als Ort der Gemeinschaft

Die Thematik des Trosts wurde ebenfalls von Pfarrerin Dagmar Kreider und Pfarrer Erich Loks aufgegriffen. Die kleine ökumenische Andacht sowie ein Segen rahmte die Eröffnung. Der Friedhof ist auch ein Ort der Hoffnung und des Lebens“, sagt Pfarrer Loks und zeigt dabei auf das Kreuz, welches am Andachtsort steht. Dagmar.

Kreider sprach hingegen von Gemeinschaft, welche auch im Wald zu spüren sein. „Das irdische Sein ist zwar endlich, aber wir haben unendliches Licht in uns.“ Der Wald zeige das Wachsen und die Lebendigkeit des Lebens.

Försterin bietet Waldspaziergänge an

Bei einem Waldspaziergang wurde anschließend der Ablauf einer Waldbestattung erklärt. Friedwaldförsterin Irene Dittus und Waldbetreuer Bruno Zöld führten durch die Waldstücke. Waldspaziergänge durch den Friedwald werden künftig als Führung mit Irene Dittus angeboten.