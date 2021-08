Donaueschingen vor 2 Stunden

Donaueschinger Diskoschuss-Prozess: Urteil zum folgenschweren Pistolenschuss auf Türsteher wird noch heute erwartet

In der laufenden Verhandlung vor dem Landgericht Konstanz hat der 25-jährige Angeklagte am Donnerstag seine Behauptung zurückgenommen, er habe nur in Notwehr auf den Türsteher geschossen – und ebenso, dass er von seinem Hausverbot in der Diskothek Okay nichts gewusst habe. Ihm droht jetzt eine mehrjährige Haftstrafe.