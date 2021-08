Am zweiten Verhandlungstag berichtet ein weiterer Türsteher von dem dramatischen Geschehen im Jahr 2017 am Eingang des Donaueschinger Clubs. Und im Landgericht Konstanz werden Aufnahmen von dessen angeschossenen Kollegen gezeigt.

Im Donaueschinger Diskoschuss-Prozess geht es auch am zweiten Verhandlungstag vor dem Landgericht darum, Licht in das nächtliche Geschehen am 15. Dezember 2017 im Foyer der Diskothek Okay zu bringen. Angeklagt ist ein jetzt 25-Jähriger, dem