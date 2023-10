Das Donaueschinger Herbstfest ist ein fester Termin im Veranstaltungskalender. Doch lohnt sich der Aufwand für die Vereine überhaupt?

Ein kaltes Bier am Bierzelt, spannende Bobby-Car-Rennen, gute Musik an der Bar oder die verschiedenen Essenswägen, wie Bratwurst, Dünne oder Schupfnudeln. Das Donaueschinger Herbstfest hat kulinarisch einiges zu bieten. Auch für Unterhaltung ist bis in die frühen Morgenstunden gesucht.

Am Weinzelt der DJK haben die Helfer bis in die frühen Morgenstunden viel zu tun. | Bild: Hannah Schedler

Die Vereine rund um Donaueschingen arbeiten und planen schon Monate davor, damit das Fest ein Erfolg wird.

Ski-Verein kommt kaum hinterher

„Bei uns lief es sehr gut“, sagt Hendrik Löffler, Vorstandsmitglied SC Baar Donaueschingen E.V. Seit über 20 Jahren ist der Ski-Verein am Herbstfest vertreten. „Da hat man natürlich auch Erfahrung und die Abläufe werden einfacher“, sagt er.

Das Herbstfest Seit 1972 ist das Herbstfest eines der beliebtesten traditionellen Feste und Veranstaltungen in Baar. Bis 2017 wurde das Fest vom Gewerbeverein Donaueschingen als Händlerfest mit zahlreichen Gewerbetreibenden organisiert. Inzwischen hat es sich zu einem Vereinsfest entwickelt, dessen Organisation 2018 vom Kulturamt übernommen wurde. Es ist einer der Höhepunkte im Veranstaltungskalender der Stadt. Die Partnerstädte Donaueschingens präsentieren ihr Gastronomie- und Unterhaltungsprogramm auf dem Rathausplatz. Außerdem verwandelt sich die Karlstraße in eine Herbstfestmeile, auf der verschiedene Standbetreiber ihre Waren, Getränke und Speisen anbieten. Als musikalischer Höhepunkt 2023 spielten die Black Forest Allstars bis nach Mitternacht.

Der Ski-Verein hatte ein Bobby-Car-Rennen angeboten. „Wir kamen da kaum hinter her“, sagt Löffler. Die Rennen seien ein riesiger Spaß bei viel Zuspruch. Über 50 Leute haben beim Stand mitgeholfen. „Die Stunden kann ich nicht zusammenrechnen, da würden wir aus allen Wolken fallen.“

„Das ist schon viel Arbeit, mit Genehmigungen, Planung und Aufbau.“ Finanziell würde sich das Bobby-Car-Rennen nicht rechnen, dabei ginge es eher um Spaß und Sichtbarkeit. „Das ist gute Werbung für den Verein.“ Hingegen würde sich der Waffelstand gut lohnen, da der Teig aus Spenden bestehe. Alles in Allem sei es aber ein schöner und lustiger Tag für die Vereinsmitglieder.

Rotes Kreuz hätte lieber zwei Tage

„Für einen Tag ist das doch sehr viel Aufwand“, findet Jan Gentner, Bereitschaftsleiter des Roten Kreuzes. Da würden sich zwei Tage doch eher lohnen. Im Team mit 15 anderen Mitgliedern habe er haben zehn Stunden mit dem Aufbau zugebracht.

Fabian Burgbacher (links) und Jan Gentner bauten mit ihrem Team bis nach drei Uhr den Rot-Kreuz-Stand ab. | Bild: Hannah Schedler

„Das Herbstfest beginnt bei uns mit dem Helferfrühstück“, sagt Gentner. Somit arbeite das Team am Tag des Festes von sechs Uhr früh bis drei Uhr nachts. „Der Abbau ist dann schon immer stressig“, sagt er.

Aber: „Das Herbstfest ist immer wieder schön, um Bekannte zu treffen“, sagt er. Das Fest sei ein schönes Zusammentreffen in der Stadt, da sei das Rote Kreuz auch gerne dabei.

Zwei Wochen Planung habe der Stand gebraucht. Neben einer Bar mit Longdrinks bot der Verein auch Spiralkartoffeln ein. Zudem waren der Sanitätswachdienst und ein Krankentransporter mit drei Leuten seit dem Vormittag unterwegs. „Da hoffen wir natürlich auf so wenig Arbeit wie möglich“, sagt er.

Stadtkapelle stärkt die Gemeinschaft

„Für uns lohnt sich das Herbstfest, da kommt immer etwas Plus raus“, sagt Sarah Höfler, Jugendleiterin Stadtkapelle Donaueschingen. 30 Mitglieder helfen, um den Stand mit Gyros und Getränken am Laufen zu halten. Von halb Acht bis drei Uhr nachts packten die Musiker am Stand an.

Sarah Höfler, Jonas Meier, Elena Nacci (von links) freuen sich über den Zulauf am Stand der Stadtkapelle. | Bild: Hannah Schedler

Der Stand sei relativ gut gelaufen, da könne sie sich nicht beklagen, sagt Höfler. „Wir können hier Präsenz zeigen und freuen uns alte und neue Musiker zu treffen“, sag sie. Außerdem stärke die Vereinsarbeit die Gemeinschaft, findet die Jugendleiterin.

„Das Herbstfest ist immer ein besonderer Tag im Jahr“, sagt auch Jonas Meier. Er ist der Organisator des Standes. Zwei Monate Arbeit stecken darin. „Wir haben tolle und engagierte Leute, da läuft das schon“, sagt er.

Lions-Club sieht Mehrwert für die Stadt

„Das Herbstfest ist eine Institution Donaueschingens“, sagt Wolfram Möllen vom Lions-Club. 38 Helfer waren an jenem Tag im Einsatz. Zum Beispiel am Bierzelt, das bis in die morgen Stunden voll besucht war. Oder an der Tombola, die nachmittags schon leergewonnen war. Ein kleiner Junge habe das signierte Fußballtrikot gewonnen, erzählt Möllen. „Die strahlenden Augen sind schön zu sehen.“

Wolfram Möllen und Birgit Hall haben am Bierstand reichlich zu tun. | Bild: Hannah Schedler

Das Herbstfest bedeute schon viel Aufwand: Planung, Aufbau und Abbau. Vereinsarbeit gehöre zu einer Mitgliedschaft jedoch dazu. „Der Kern des Fests ist ehrenamtliche Arbeit. Die viele Arbeit hinter den Kulissen sieht man gar nicht.“

Trotzdem seien die Lions gerne Teil des Festes, um Kontakt mit Menschen zu haben und Präsenz zu zeigen. Insgesamt sei der Umsatz relativ hoch und der Gewinn relativ zufriedenstellend. Zwischen den Vereinen herrsche kein Konkurrenz-Denken, da habe jeder ein Stück vom Kuchen. „Schließlich ist das Fest ein Ort des Zusammenkommens“, sagt das Vorstandsmitglied.

Lobenswert sei auch die Präsenz der Partnerstädte. „Das Fest ist ein Mehrwert für die Stadt“, findet Möllen. Es sei schön so eine tolle Veranstaltungen in Donaueschingen zu haben und viele glückliche und ausgelassene Menschen zu sehen.