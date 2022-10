Unsere heimischen Bäume haben Probleme. „Das trockene 2022 stellt unseren Wald vor Herausforderungen“, sagt Michael Mayer von der Holzverkaufsstelle. Der Wald brauche mehr Niederschlag, vor allem wenn‘s darauf ankommt – im Mai, Juni und Juli.

Wenn dann noch der Ostwind dazukommt: „Früher hatten wir den eine Woche lang, jetzt über Wochen hinweg.“ Und der Ostwind trocknet die Böden zusätzlich aus und der Wald leidet noch mehr. „Wir sind mit einem blauen Auge davon gekommen, im südlichen Teil des Kreises sieht es noch viel schlimmer aus“, sagt Mayer.

Ist es trocken, leiden die Bäume, doch einer freut sich: der Borkenkäfer. „Ich habe einen Kollegen, der mit drei Vollerntern im Wald war und der Borkenkäfer war immer noch schneller“, sagt Kreisforstamtsleiter Frieder Dinkelaker.

Klar ist, der Wald muss fit für die Zukunft gemacht werden. Denn er ist in vielen Bereichen wichtig. „Der Wald ist auch ein Stück des Lebens – für die Freizeit, die man dort verbringt – und ein wichtiger Bestandteil für die Umwelt“, sagt OB Erik Pauly.

Wie wird der Wald fit für die Zukunft?

„Der Wald kann nicht von Null auf 100 umgebaut werden“, erklärt Mayer und rechnet ein Beispiel vor: 25 Hektar pro Jahr würden bedeuten, dass lediglich ein Prozent des Donaueschinger Waldes umgebaut wird. „Dann sind es 100 Jahre bis wir bei 100 Prozent sind.“

25 Hektar bedeuten aber auch, dass innerhalb vier Wochen Pflanzzeit, 25 Hektar neu bepflanzt werden – bevor die Bäume austreiben. Und es gibt noch ein weiteres Problem: „Die Bäume, die wir Pflanzen wollen, sind in solchen Massen gar nicht vorhanden.“

Der Baum der Zukunft muss viel können

„Ein Baum muss viel leisten“, erklärt Dinkelaker. Nur im Wald herumstehen, ist heutzutage nicht mehr. Er soll klimaresistent sein, er soll möglichst viel Kohlenstoff binden und da Waldbrände auch keine Seltenheit mehr sind, soll er auch nicht so leicht brennen. Ganz schön viel für so einen Baum. Und wenn‘s nach dem kommunalen Haushalt geht, soll der Baum auch irgendwann beim Verkauf für ordentliche Einnahmen sorgen.

Der Superbaum wird allerdings noch gesucht. „Uns fehlt da die Erfahrung“, sagt Mayer. Was nicht gepflanzt werde, sind Fichten. Auch Buche und Weißtanne hätten so ihre Probleme. „Alles, was zertifiziert ist, probieren wir aus. Aber auch alles andere“, sagt Mayer. Zum Beispiel Haselbaum oder Tulpenbaum Das Ziel: herauszufinden, welche Bäume dem Klimawandel entgegenhalten können.

Lesen Sie auch: Die Fesenmeyers und der Wald: Über die Geschichte einer Donaueschinger Försterfamilie, die seit Generationen eine besondere Beziehung zur Natur pflegt