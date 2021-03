Donaueschingen Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Donaueschingen, Mallorca, London: Die 30-jährige Pilotin Madeleine Launer befördert mit dem fliegenden Taxi von E-Aviation Passagiere in alle Welt

Zum Einkaufen nach Madrid, Geschäftsbesuch in Paris oder doch zum Filmdreh nach Moskau? Wo Pilotin Madeleine Launer sich am Abend befindet, das weiß sie morgens meist noch nicht so genau. So sieht der Alltag von Piloten aus, die Geschäfts- und Privatflüge anbieten.