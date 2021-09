Donaueschingen vor 1 Stunde

Diskriminierende Anzeige in Städtedreieck-Facebook-Gruppe? Wie mit dem Ärger umgegangen wird und was das rechtlich bedeutet

„Suche deutsche Haushaltshilfe“ – mit dieser Formulierung entspann sich eine Diskussion in der lokalen Facebook-Gruppe „Donaueschingen & Hüfingen & Bräunlingen“. Hat so etwas auch eine rechtliche Dimension – und was sagen die Gruppen-Administratoren dazu?