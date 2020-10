Donaueschingen Nur für Abonnenten vor 4 Stunden

„Digitalisierung in Schulen wurde über Jahre und Jahrzehnte verschlafen“: Ein junger Lehrer setzt sich für mehr Gerechtigkeit bei der Bildung ein

Mark Lopes Videira unterrichtet an der Eichendorffschule in Donaueschingen. Mit dem SÜDKURIER spricht er über den Stand der Modernisierung in Baden-Württemberg und in der Stadt