Donaueschingen vor 2 Stunden

Dieses neue Projekt soll die Endgerät-Problematik im Homeschooling lösen

Heimunterricht bedeutet für Schüler, dass sie stabiles Internet und in erster Instanz ein funktionierendes Endgerät benötigen. Und genau dabei möchte das Projekt Laptop-Kreisel, initiiert vom Mehrgenerationenhaus in Donaueschingen, unterstützen. Lesen Sie hier, was genau dahintersteckt.