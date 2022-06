Ein Ladendetektiv hat einen Dieb auf frischer Tat ertappt. Doch der Erfolg hielt nicht lang an. Nachdem der Detektiv den Täter gestellt hat, kann sich dieser losreißen und fliehen. Jetzt sucht die Polizei Zeugen zu dem Diebstahl, der sich am Nachmittag des 8. Juni in einem Baumarkt an der Bregstraße ereignet hat.

Der Mann lies zunächst laut Polizei vermeintlich unbeobachtet Werkzeug in seiner Jackentasche verschwinden, dann lief er ohne zu bezahlen am Kassenbereich vorbei. Daraufhin sprach der Ladendetektiv den Mann am Ausgang an und hielt ihn zurück. Nach einem kurzen Gerangel riss sich der unbekannte Täter los und flüchtete in Richtung Donaueschingen-Almendshofen.

Polizei sucht nach Zeugen

Eine durch die Polizei eingeleitete Fahndung verlief bislang erfolglos. Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: 25-30 Jahre alt, 170-180 Zentimeter groß, kurze blonde Haare, weißes Shirt mit blauem Aufdruck, kurze blaue Hose.

Donaueschingen Taschendiebe beklauen 81-Jährige in einem Donaueschinger Supermarkt Das könnte Sie auch interessieren

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise auf den Täter geben können, sich beim Polizeirevier Donaueschingen, Tel. 0771/837830, zu melden.