In der Nacht zum Freitag ist ein Dieb in Donaueschingen in einen Wohnwagen eingebrochen, der in der Friedrich-Ebert-Straße auf einem Privatgrundstück abgestellt war. Wie die Polizei weiter mitteilt, habe er vermutlich mit einer Spitzhacke eine Scheibe eingeschlagen und war danach ins Innere gestiegen. Dort habe er den Innenraum komplett durchwühlt. In einer Dose fand der Unbekannte wenige Euro Bargeld. Wie die Polizei ermittelte, wurde von einem benachbarten Grundstück eine Spitzhacke gestohlen. Möglicherweise habe der Täter auch einen Motorroller verwendet, der am frühen Freitagmorgen am Tatort gesehen wurde, heißt es weiter. Die Polizei Donaueschingen ermittelt und bittet um Hinweise unter Telefon 0771/837830.