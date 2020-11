Christine Hirt (links) komplettiert das Verwaltungsteam am Fürstenberg-Gymnasium. Zuvor hat die neue Schulsekretärin laut einer Mitteilung des Gymnasiums 27 Jahre als Rechtsanwaltsfachangestellte gearbeitet. Ihre Kollegin Silke Schwer ist seit Januar 2019 am Fürstenberg-Gymnasium tätig. Auch sie ist gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte und hat vor ihrem Wechsel zum Fürstenberg-Gymnasium 18 Jahre in der Verwaltung eines Discounters gearbeitet.