Gut jeder fünfte in der Region arbeitet bei einem Automobilzulieferer. Doch die Branche wandelt sich. So sehen Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer sowie ein Urgrüner die Zukunft der Mobilität.

Mobilität – ein Thema das jeden in irgendeiner Form betrifft. Denn das Leben ist fast unmöglich, ohne sich auf die eine oder andere Art fortzubewegen. Doch wie soll das am besten in Zukunft geschehen? Eine heißdiskutierte Frage, denn es geht