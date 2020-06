Die Volkshochschule (VHS) Baar blickt auf ein Rekordjahr zurück. Noch nie wurden mehr Vorträge, Kurse und Exkursionen angeboten als 2019. 626 durchgeführte Kurse, Vorträge, Exkursionen und Studienreisen markierten den Spitzenwert. Im Vergleich zum bisherigen Rekordjahr 2018 stieg die Zahl der Veranstaltungen um 19 (entsprechend 2,8 Prozent) und die der Teilnehmer um 161, entsprechend 2,2 Prozent , auf 7366.

Donaueschingen Volkshochschule Baar wird zum Digitallabor Das könnte Sie auch interessieren

Bemerkenswert, so geht es aus dem Geschäftsbericht hervor, war auch der hohe Anteil von 27,9 Prozent an neuen Programmpunkten sowie die Zahl von 252 eingesetzten Lehrkräften. Noch nie zuvor waren laut VHS so viele freiberufliche Dozenten für die VHS Baar aktiv gewesen. Der zweitbeste Einnahmewert seit Bestehen erwirtschaftete die VHS Baar im vergangenen Jahr. Neben diesen 610 000 Euro standen vor der Coronakrise Einnahme-Erwartungen in diesem Jahr in Höhe von 651 670 Euro. Diese Pläne sind hinfällig geworden.

Donaueschingen Die Volkshochschule widmet sich der Energiewende vor der Haustür Das könnte Sie auch interessieren

An der VHS starten am kommenden Montag, 15. Juni, neue Präsenzkurse. Unterbrochene Kurse werden weitergeführt. Auch werden neue und weiterführende Online-Kurse angeboten. Um alle Hygienevorschriften und Abstandsregelungen einhalten zu können, mussten einige Sprach- und Bewegungskurse aus Donaueschingen in die Räumlichkeiten der VHS-Außenstelle nach Bräunlingen verlegt werden. Zusätzliche Kurse wie Hatha Yoga oder Body-Fitness finden nun auch im Freien statt.