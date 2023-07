Was für eine Woche für alle Fußballbegeisterten. Die Stars des FC Liverpool um Trainer Jürgen Klopp verbrachten ihr Trainingslager im Donaueschinger Öschberghof bei Aasen, spielten in Villingen gegen den FC Greuther Fürth, gingen in Bodman zum Schwimmen im Bodensee – aber fast alles sorgfältig abgeschottet von der Öffentlichkeit.

Für Verdruss bei den Fans sorgt unter anderem, dass es kein öffentliches Training auf dem Sportplatz des SV Aasen gab. Die Profis trainierten unter Ausschluss der Öffentlichkeit, konnten lediglich auf dem Weg vom Hotel zum Platz mal kurz fotografiert oder um ein Autogramm gebeten werden.

So ganz ohne Öffentlichkeit war das Training des FC Liverpool allerdings dann doch nicht – und wird sicher bei einigen Mitgliedern des SV Aasen für immer in Erinnerung bleiben.

Wann gibt es sowas schon mal zu erleben: Liverpool-Trainer Jürgen Klopp inmitten der Jugend des SV Aasen. | Bild: Hans-Peter Rolle

Wie der Verein informiert, erlebten die Jugendlichen des SV Aasen zum Abschluss des zehntägigen Liverpool-Trainingslagers ganz besondere Momente.

Ein unvergesslicher Moment: Die Jugendlichen des SV Aasen mit den Stars des FC Liverpool. Beim Training dürfen die Kicker aus Aasen dabei sein. | Bild: Hans-Peter Rolle

Obwohl alle Trainingseinheiten unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfanden, bekamen die Jugendlichen die Möglichkeit, das Abschlusstraining auf den hochgelobten Trainingsplätzen des SV Aasen zu besuchen und die Fußballkünste von Mo Salah, Virgil van Dijk und den anderen Liverpool-Stars hautnah zu erleben.

Jürgen Klopp signiert einen Torwart-Handschuh beim Training des FC Liverpool in Aasen. | Bild: Hans-Peter Rolle

Autogramme von Jürgen Klopp

Für viele junge Fußballer sicher ein Wunschvorstellung, die sich nie erfüllen wird. Und nicht nur das – darüber hinaus durfte der Nachwuchs sich auch noch Autogramme von Jürgen Klopp und seinen Spielern sichern, zudem ausreichend Bilder mit dem Handy – und als Sahnehaube ein Gruppen-Bild mit der gesamten Mannschaft. Für die Jugendspieler des SV Aasen ein einzigartiges Erlebnis, an das sie sich sicher noch lange erinnern werden.