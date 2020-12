Die Stadt Donaueschingen bietet in Zusammenarbeit mit dem DRK-Ortsverein Donaueschingen zur Weihnachtszeit für die Bürgerschaft einen Corona-Schnelltest zum Selbstkostenpreis von 15 Euro an. Der Test dient zum schnellen und qualitativen Nachweis des Coronavirus SARS-CoV-2, berichtet die Verwaltung in einer Mitteilung. Dabei handelt es sich um einen vom Bundesinstitut für Arzneimittel zugelassenen Antigentest, der von speziell geschultem Personal durchgeführt wird.

„Bei dieser Aktion geht es nicht um eine allgemeine Testung der Bevölkerung. Es geht darum, den Donaueschinger Bürgern nach der Testung einen bedenkenloseren Weihnachtsbesuch bei ihren besonders gefährdeten Angehörigen zu ermöglichen“, wird Oberbürgermeister Erik Pauly zitiert. „Deshalb erhält man auch keine allgemeine Bescheinigung über das Testergebnis. Bei positivem Ergebnis ist der Betroffene jedoch dazu verpflichtet, sich in Quarantäne zu begeben.“

Wer kann sich testen lassen?

Die Testaktion ist für Bürger aus Donaueschingen und den Teilorten vorgesehen. Deshalb ist auch das Mitführen eines gültigen Ausweispapieres Voraussetzung für die Testung, heißt es in der Mitteilung. Getestet würden nur symptomfreie Personen. Typische Symptome sind: Husten, Fieber, Schnupfen oder Geruchs- und Geschmacksstörungen.

Wann wird getestet?

Die Testaktion findet laut Stadtverwaltung von Montag, 21. Dezember, bis Mittwoch, 23. Dezember, in der Zeit von 9 bis 19 Uhr in den Donauhallen, An den Donauhallen 2, in Donaueschingen statt. Zur Bereitstellung des Tests sei eine Anmeldung erforderlich. Die Anmeldung könne ab Freitag, 18. Dezember, über die städtische Webseite erfolgen; der Link sei auf der Startseite www.donaueschingen.de zu finden. Die Anmeldung könne auch telefonisch ab Freitag, 18. Dezember, 9 Uhr, unter (0771) 857 244 vorgenommen werden.

Was kostet der Test?

Der freiwillige Schnelltest kostet 15 Euro, berichtet die Stadtverwaltung. Es wird darum gebeten, den Schnelltest bar und nach Möglichkeit passend zu bezahlen. Zur Bezahlung des Schnelltests können größere Geldscheine als 50 Euro aus Sicherheitsgründen nicht angenommen werden, heißt es weiter. Für die Testaktion stehen 2500 Antigentests zur Verfügung, die vom Bundesinstitut für Arzneimittel zugelassen wurden.

Wie zuverlässig ist der Antigentest?

Es wird darauf hingewiesen, dass sich mit dem Antigentest leider keine 100-prozentige Sicherheit garantieren ließe, da der Infektionsbeginn innerhalb der Inkubationszeit von drei bis sieben Tagen vor der Testung nicht sicher festgestellt werden könne. Ist das Testergebnis negativ, liege mit großer Wahrscheinlichkeit „keine Infektion“ vor; die Aussagekraft hierfür liege bei rund 98 Prozent.

Wie wird die Testung vorgenommen?

Wie beim herkömmlichen Labortest wird auch beim Corona-Schnelltest ein Nasen-Rachenabstrich genommen. Hierfür wird laut Mitteilung ein Watteträger über die Nasenöffnung bis zur hinteren Gaumenwand geführt und mehrfach vorsichtig gedreht. Anschließend wird der Watteträger in eine Nährlösung getränkt und auf einen Teststreifen gegeben. Während beim Labortest die Infektion über das Erbgut des Virus festgestellt wird, untersucht der Antigentest die Probe auf bestimmte Virusproteine. Sind diese vorhanden, zeigt der Teststreifen das positive Ergebnis an – ähnlich wie ein Schwangerschaftstest. Das Testergebnis liegt innerhalb von circa 15 Minuten vor und gibt darüber Auskunft, ob die Testperson aktuell mit Covid-19 infiziert ist, heißt es.

Was ist, wenn ich positiv auf das Coronavirus getestet werde?

Werden Sie positiv getestet, sind Sie Coronavirus SARS-CoV-2-Virenträger und damit gesetzlich verpflichtet, sich unverzüglich in Quarantäne zu begeben, um nicht weitere Personen anzustecken. Des Weiteren sollte zur Sicherung der Diagnose ein PCR-Test, zum Beispiel in einer Corona-Schwerpunktpraxis, durchgeführt werden.