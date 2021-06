Es sind Taschen, die in Sri Lanka unter fairen Bedingungen hergestellt werden, Taschen mit Wurzeln in Donaueschingen: Sie sind die Basis der Schülerfirma Ajantha.

Dieses soziale Projekt wurde laut einer Pressemitteilung vor rund zehn Jahren von Monika Wenger, Lehrkraft der Realschule Donaueschingen, ins Leben gerufen. Die Firma ist bereits im zwölften Geschäftsjahr, Unesco-zertifiziert und mehr denn je auf Erfolgskurs. Inzwischen wurde eine Tochterfirma gegründet.

Ware wird in Donaueschingen entworfen

Hinter Ajantha verbirgt sich ein sozial engagiertes Handelsunternehmen, das in Donaueschingen designt, in Sri Lanka produziert und die Ware hier in der Region verkauft. Die Idee dahinter ist: sozialverantwortliche Einnahmequellen für Frauen und ihre Großfamilien in Entwicklungsländern zu schaffen.

Neben der Schaffung neuer Arbeitsplätze sind eine angemessene Bezahlung, ein guter Umgang mit den Mitarbeitern und gerechte Arbeitsbedingungen von elementarer Bedeutung. Aktuell beschränkt sich die Zusammenarbeit laut Realschule auf den Süden von Sri Lanka, doch das soll sich nun ändern.

Zusammenarbeit nun auch mit dem Norden der Insel

Durch die Gründung der Tochterfirma Kunam wollen die Initiatorinnen weitere Arbeitsplätze schaffen und auch mit anderen Regionen von Sri Lanka zusammenarbeiten.

Die neue Firma wird von Polini Gabrielpillai, Lehrkraft der Realschule Donaueschingen, betreut. Da sie Kontakte in den Norden von Sri Lanka herstellen konnte, sollen nun laut Pressemitteilung auch dort Arbeitsplätze gesichert werden.

Trotz der Corona-Pandemie wurde das ganze Jahr gearbeitet. Die Gründerin konnte das Projekt 2020 zwar nicht vor Ort betreuen, sie stand mit den Mitarbeitern aber trotzdem in Kontakt.

Verkauf auf der Insel Reichenau

Aktuell produzieren die Mitarbeiter von Ajantha Taschen aus gebrauchten Lebensmittelsäcken, die in Kürze auf der Insel Reichenau in der Tourist-Information verkauft werden sollen. Außerdem sind Retro-Grußkarten in Arbeit.