Donaueschingen 14. Dezember 2022, 08:00 Uhr „Die Schöne und das Biest“: Märchenhaftes Musical in den Donauhallen



Altbekannten Musiktheaterstoff in einer entstaubten und humorvollen Version verspricht ein Gastspiel-Auftritt am 27. Januar.

In seinem Musical „Die Schöne und das Biest“ will das Theater Liberi in den Donaueschinger Donauhallen die berührende Geschichte über die wahre Liebe erzählen – mit „gefühlvollen Eigenkompositionen und viel Poesie“. | Bild: Nilz Böhme