Die Polizei sucht zu einem Vorfall Zeugen, der sich bereits am Freitag, 4. Dezember, gegen 19 Uhr in der Bahnhofstraße zugetragen hat. Drei Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren spielten laut einer Mitteilung im Bereich eines Bushaltehäuschens, als ein Unbekannter vor sie hintrat und sein Geschlechtsteil entblößte. Der Mann pinkelte anschließend ungeniert an das Wartehäuschen und stieg danach in einen Linienbus der Buslinie nach Bad-Dürrheim-Unterbaldingen ein.

Detaillierte Beschreibung

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: etwa 20 Jahre alt, circa 170 Zentimeter groß, normale Statur, kein Bart. Der Mann war dunkel gekleidet und trug ein schwarzes Basecap, heißt es. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Donaueschingen unter Telefon (0771) 837 830 zu melden.