Er selbst sei „Gott sei Dank“ noch nicht von derartigen Angriffen heimgesucht worden, sagt Donaueschingens Oberbürgermeister Erik Pauly im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Dennoch vertritt das Stadtoberhaupt eine klare Meinung. Und er befürwortet das Projekt „Stark im Amt“ genauso wie sein Kollege Micha Bächle in Bräunlingen.

64 Prozent der Bürgermeister gaben vergangenes Jahr in einer Umfrage an, dass sie Beleidigungen, Bedrohungen oder sogar tätlichen Angriffen ausgesetzt sind. Jüngst wurde nun das Portal 'Stark im Amt' ins Leben gerufen, welches sich an alle