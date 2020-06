Respektvoller Umgang am Stand, intensive Gespräche und mitunter Aha-Effekte bei den Besuchern: Die Aktionsgruppe „Omas gegen Rechts“ bewertet den ersten Auftritt außerhalb von Villingen-Schwenningen positiv. Sechs „Omas“ haben am Samstag auf dem Hengstlerplatz die Diskussion mit Passanten gesucht. „Das war sehr entspannt“, bilanziert eine im Städtedreieck ansässige Organisatorin, die sich Oma Evelin nennt.

Verzicht auf die Nachnamen

Um die Gruppe vor Einschüchterungen zu schützen, belässt es die Redaktion ausnahmsweise bei den Vornamen. Eine der Organisatorinnen hatte unlängst in ihrem Briefkasten anonyme Briefe und wirre rechtsextreme und verschwörungstheoretische Texte gefunden.

Mit Passanten ins Gespräch kommen: Das ist die Absicht der „Omas gegen Rechts“. | Bild: Oma Evelin

Wo sich die „Omas“ in Villingen-Schwenningen auf dem Markt der Öffentlichkeit gegen eine rechte Szene behaupten, sei Donaueschingen „sehr entspannt“ gewesen, so Oma Evelin. „Das fing schon damit an, dass wirklich alle einen Mundschutz auf hatten.“

Am Hengstlerplatz führen die „Omas von Rechts“ Gespräche über aktuelle politische Themen. | Bild: Oma Evelin

In VS habe es an diesem respektvollen Beginn mitunter gefehlt. Mit etwa einem Dutzend Passanten führten die „Omas“ am Samstag teils längere Gespräche. „Schön war es dann, wenn wir kritisch eingestellten Besuchern einen Anlass zum Nachdenken mitgeben konnten“, so Oma Evelin.

In Österreich gegründet

„Omas gegen Rechts“ ist eine überparteiliche Initiative, die aus Österreich stammt und seit etwa zwei Jahren in ganz Deutschland Fuß fasst. Mit Lebenserfahrung und Glaubwürdigkeit mischen sich insbesondere ältere Frauen in den politischen Diskurs ein. Zu Themen und Fragestellungen gehören Antisemitismus, Rassismus, Faschismus oder Frauenfeindlichkeit.

13 Frauen in der Aktionsgruppe

Rund 50 „Omas“ und jüngere Mitstreiter beiderlei Geschlechts fasst der E-Mail-Verteiler der Gruppe. Die schnell wachsende Aktionsgruppe mit 13 Frauen setzt ihre Diskussionsofferten unter dem Namen „Kontrapunkt“ in weiteren Kreiskommunen fort. Nächster Ort dürfte Bad Dürrheim sein, ein erneuter Diskussionsstand in Donaueschingen sei wohl gewiss. Geklärt werden muss noch der Wiederholungsrhythmus.