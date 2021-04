Die Betreiberfamilie Tritschler investiert in moderne Maschinen. Sobald die Fördergelder bewilligt sind, soll die neue Anlage kommen. Kunden sollen im Herbst wie gewohnt bedient werden. Georg Tritschler plant zudem ein Most-Museum, um an die alten Zeiten zu erinnern.

