Drei Jahre mussten Freunde des Laientheaters warten, bis Sabine Milbradt mit ihrem Theaterprojekt Wandel-Baar neuerlich in die Regisseurinnen-Rolle schlüpfte und sich an einen Klassiker wagte.

Das Theaterstück von Agatha Christie „Die Mausefalle“ ist das am längsten ununterbrochen aufgeführte Theaterstück der Welt. „Und nun kommt es nach Donaueschingen“, freut sich Sabine Milbradt.

Das Theater Ensemble, oben von links: Sabine Hattung-Hocheder, Jörg Klaus, Nina Losch, Bildmitte Tamino Burk, Regisseurin Sabine Milbradt, unten Larissa Kanstinger, Tom Brydniak, Manuela Canales Pulid, Bernhard Limberger. | Bild: rom-foto.de

Sie kann auf erfahrene Schauspieler bauen. Vom früheren Jugendtheater Sova (Spot on – Vorhang auf), der Bühne 94 und dem Theater Wandel-Baar sind dieses Mal Akteure vertreten. Alle drei Ensembles sind Projekte der Regisseurin Sabin Milbradt. „Am meisten freue ich mich, dass vom Sova-Jugendtheater nun drei als junge Erwachsene in dem Stück mitspielen“, sagt sie.

Sie studieren die „Mausefalle“ ein: Tom Brydniak (links), Larissa Kanstinger und Tamino Burk. Ab 8. März wird der Krimi-Klassiker dreimal aufgeführt. | Bild: rom-foto.de

2019 trat Milbradt zuletzt als Regisseurin in Donaueschingen in Erscheinung. In der Folge bremste die Pandemie dann drei Jahre die Theaterleute aus. Im Mai vergangenen Jahres ging es dann los – zumindest für die Regisseurin. Nun konnte man zwar Theaterproben machen, aber dann ging es plötzlich um Heizkosten und gestiegene Energiepreise für Proberäume aufgrund des Ukrainekrieges.

Probenraum unter der Woche Baustelle

„Ich lief mir tatsächlich die Hacken ab, um einen Raum für die Proben zu finden“, so Sabine Milbradt. Und dann tat sich eine Gelegenheit als wahrer Glücksfall auf. Eine zu renovierende Wohnung eines im Stück eingebundenen Schauspielers diente fortan als Probenraum: unter der Woche Baustelle, am Sonntag Theaterprobenraum.

Sabine Hattung-Hocheder als Mrs. Boyle. | Bild: rom-foto.de

„Die Stimmung im Team ist großartig“, sagt Milbradt. Das merke man gleich, wenn man in die Probe komme. Laientheater sei oft ein Gemeinschaftserlebnis, bei dem Menschen zusammenarbeiten, um eine gemeinsame Vision zu verwirklichen.

Die Zusammenarbeit könne zu einem starken Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb der Gruppe führen. Und die sei hier wahrlich gegeben.

Darum geht es im Stück Das Stück „Die Mausefalle“ ist ein Kriminalstück von Agatha Christie, das erstmals 1952 aufgeführt wurde. Es handelt von einer Gruppe von Personen, die in einer abgelegenen Pension in den Bergen von Berkshire, England, festsitzen und nach und nach Opfer eines Mörders werden. Die Hauptcharaktere sind die Besitzer der Pension, Mollie und Giles Ralston, sowie ihrer Gäste. Einer der Gäste ist ein Detektiv namens Trotter, der versucht, den Mörder zu entlarven. Die Handlung dreht sich um die Suche nach dem Mörder und die Enthüllung seiner Identität. Das Stück ist bekannt für seinen überraschenden Handlungswechsel am Ende und wurde zu einem der bekanntesten und am längsten laufenden Theaterstücke im Londoner West End.

Zwei Wochen vor der ersten Aufführung am 8. März werden nun die einzelnen Szenenproben zum Gesamtstück zusammengebracht. Die Laienschauspieler sind zwar fast schon Bühnenprofis, doch hinterließ auch hier die Pandemie ihre Spuren.

„Es macht sich schon etwas Lampenfieber breit, schließlich standen alle drei Jahre nicht auf der Bühne“, erklärt Sabine Milbradt. „Das merkte man auch schon bei den Proben, mit wie viel Fleiß und Engagement die Akteure davor schon ins Text lernen gegangen sind.“

Unter der Woche Baustelle, am Sonntag Probenraum: das Privatdomizil eines Schauspielers. | Bild: rom-foto.de

So wie beispielsweise Nina Losch, die in den männlichen Charakter des Mr. Paravicini schlüpfte und somit seit Monaten auch in der Freizeit, wann immer es geht, den italienischen Akzent übt.

Der Charme des Laienschauspiels ist hier in den Proben bereits sehr deutlich zu spüren, denn die Zusammenarbeit und das Gruppenerlebnis führen hier zu einem starken Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb der Gruppe.

Sie stehen auf der Bühne Manuela Canales Pulido (Miss Casewell)

Nina Losch (Mr. Paravicini),

Tamino Burk(Christopher Wren),

Bernhard Limberger (Major Metcalf),

Larissa Kanstinger (Molly Ralston),

Tom Brydniak (Giles Ralston),

Jörg Klaus (Detective Sergeant Trotter)

Sabine Hattung-Hocheder (Mrs Boyle)

Für das Publikum bietet Laientheater zudem die Möglichkeit, Theaterstücke in einer entspannten und freundlichen Umgebung zu erleben und die Talente von Amateurdarstellern wertzuschätzen.

Apropos freundliche Umgebung: Als Aufführungsort steht der Mariensaal zur Verfügung. „Wir freuen uns sehr, hier auftreten zu können, weil das Flair des 60 Jahre alten Saals hier für das Stück perfekt rüber kommt“, so Milbradt.

Gespielt wird am 8., 10. und 12. März

Drei Spielabende sind vorgesehen. Nach der Premiere am 8. März 2023 geht es am 10. und 12. März 2023 in die restlichen zwei Vorstellungen. Einen Kartenvorverkauf wird es nicht geben „In den Mariensaal passen an die 300 Leute, da reicht sicherlich die Abendkasse“, sagt Sabine Milbradt lachend.