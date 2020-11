Doris Senger gehört nicht mehr der AfD-Landtagsfraktion an. Die Abgeordnete des Wahlkreises Tuttlingen-Donaueschingen mit Wohnsitz in Donaueschingen hat ihre Austrittserklärung in schriftlicher Form als Einschreiben mit Rückschein am Donnerstag der Fraktion zukommen lassen.

Als Grund nennt sie auf Anfrage dieser Redaktion ihre Unzufriedenheit über das mehrmonatige Schweigen des AfD-Schiedsgerichts zu Fragen rund um die erste Aufstellungsversammlung im Frühjahr. Damals ergab sich eine 16:16-Pattsituation zwischen ihr und dem 50 Jahre alten AfD-Abgeordneten Rüdiger Klos. Ihm wirft Senger Mandatstourismus vor. Sie bezweifelt, dass der in Mannheim gewählte Mandatsträger tatsächlich seit Herbst 2019 in Tuttlingen lebt. Nachweislich habe er in den Monaten vor der Aufstellungsversammlung an mindestens zwei AfD-Versammlungen in Mannheim teilgenommen.

Der letzte Auslöser des Fraktionsaustritts sei aber der Umgang mit ihrem Fraktionskollegen Rainer Balzer gewesen. „Wenn Sie alles über das Gericht einklagen müssen, macht eine Zusammenarbeit mit solchen Leuten gar keinen Sinn“, sagt sie weiter.

Senger war im Juli 2019 als Wahlkreisabgeordnete für den AfD-Politiker Lars Patrick Berg nachgerückt, der ins Europaparlament gewechselt war. Zum Drahtseilakt gestaltete sich bereits ihre Aufnahme in die Fraktion. Erst nach drei Monaten stimmte der Vorstand ihrer Mitgliedschaft in der Fraktion zu.

Kaum ein Jahr, nachdem die 61-jährige Wirtschaftsingenieurin in den Landtag eingezogen war, waren ihre Tage im Stuttgarter Parlament bereits gezählt. Bei der zweiten Aufstellungsversammlung Ende Juli in Kirchen-Hausen setzte sich in der Stichwahl Rüdiger Klos durch.

In Mannheim hat er 2016 ein Direktmandat geholt. Zwischenzeitlich hat sich der rechtspolitische Sprecher der Fraktion aber mit dem Mannheimer Kreisverband krachend überworfen. Schon 2019 war klar, dass ihn die Kreisvorstände bei einer erneuten Kandidatur nicht unterstützen würden. Klos verlegte seinen Wohnsitz in Richtung Tuttlingen. Umso willkommener war der Unternehmenberater beim AfD-Kreisverband Tuttlingen. Diesen führt als Sprecher der Rottweiler Landtagsabgeordnete Emil Sänze, der bei der Nominierungsversammlung klarmachte, dass er sich für den Wahlkreis eine deutliche Tuttlinger Präsenz wünsche.

Bernd Gögel, Vorsitzender der AfD-Fraktion, bedauert den Schritt. „Allerdings finde ich ihre Begründung nicht nachvollziehbar“, sagte er am Samstag gegenüber dpa. Hinter dem Streit um Senger steckt ein Machtkampf zwischen gemäßigten Abgeordneten um Fraktionschef Bernd Gögel und Mitgliedern vom rechten Rand um Fraktionsvize Emil Sänze. Die AfD zog 2016 bei einen Stimmenanteil von 15,1 Prozent mit 23 Sitzen in den Landtag ein. Nach dem aktuellen Austritt verfügt die Fraktion noch über 15 Mitglieder.