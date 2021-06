von Hannah Schedler

Pflanzliche Vielfalt, Blumen, kräftige Obstbäume und Gemüsesträucher, Bienenvölker und Gemeinschaft: All das beschreibt die Gartenanlage der Kleingartengemeinschaft im Haberfeld, die es seit 1969 gibt und die aktuell aus rund fünf Hektar und 78 bewirtschafteten Parzellen besteht.

Der Verein nimmt dieses Jahr am Kleingartenwettbewerb unter dem Motto „Stadtgrün trifft Ernteglück“ teil. Dieser findet als Vorentscheid für den Bundeswettbewerb im kommenden Jahr statt.

Besonderes Augenmerkt liegt auf städtebaulichen Aspekten, wie die Eingliederung in die Flächenplanung oder die Erreichbarkeit, sagt die Jury, welche aus Rolf Hurlebaus, Jörg Gensicke und Karl Rieger besteht. „Auch spielt die ökologische Gartenbewirtschaftung und die Naturerziehung eine wichtige Rolle“, so Jörg Gensicke.

Verein engagiert sich vielfältig

Diese Lehrverantwortung will die Kleingartengemeinschaft wahrnehmen, sagt der Vorsitzende, Heinz Hornung: „Wir betreiben daher auch den Schulgarten in Kooperation mit der Erich-Kästner-Schule.“ Zudem gebe es einen neuen öffentlichen Spielplatz innerhalb des Geländes, so Hornung.

Der Schul- und Lehrgarten wird in Kooperation mit der Erich-Kästner-Schule geführt und ist eine Besonderheit in der Kleingartengemeinschaft. | Bild: Hannah Schedler

„Unsere Kleingartengemeinschaft ist auch für die Öffentlichkeit da.“ Denn es sei wichtig, der Jugend sowie den Erwachsenen die Besonderheiten der Natur zu zeigen.

Deshalb freue sich der Verein ebenfalls über die Baumaßnahme an der Breg, die auch eine Brücke für den Donauradweg beinhaltet. „Das bietet viele Chancen für die Naturbildung, verbessert aber auch unsere Anbindung.“

Gute Chancen für die Kleingärtner

All diese Aspekte hat die Jury notiert: „Die Chancen sind gut“, sagt Gensicke. Schließlich haben die Donaueschinger bereits 2014 das silberne Treppchen im Bundeswettbewerb gewonnen.

Er freut sich, dass der Wettbewerb trotz des Kraftaktes der Planung stattfinden kann. Dieses Jahr würden fünf Anlagen teilnehmen, die Siegerehrung ist am 18. September in Schwäbisch Gmünd.

„Wir sind froh, dass wir eine Oase des Grünen haben und so im Takt mit der Natur sind“, sagen Hornung und Bürgermeister Severin Graf abschließend.